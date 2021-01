Egy nap alatt 60 százalékot keresni? Ezzel a papírral lehetséges!

Tegnap részletesen foglalkoztunk a kannabisz szektor jelenlegi helyzetével és kilátásaival, megmutattuk, mekkora rali alakult ki az érintett vállalatok papírjainál. A tegnapi nap eseményei hűen alátámasztják az állításunkat, miszerint koránt sincs még vége a ralinak, komoly növekedési potenciál lehet egyes papíroknál. Tegnap ugyanis két nagyobb cég részvénye is 20 százalék feletti emelkedést tudott produkálni, míg egy, az iparágban tevékenykedő kisebb vállalat részvénye több, mint 60 százalékot ralizott.

Tegnap is kimondottan jó napja volt a kannabisszal foglalkozó vállalatoknak, több cég papírja is legalább 8 százalékos emelkedést tudott produkálni, de a három legjelentősebb emelkedésnél két számjegyű pluszokat is láthatunk: az Aphria 20,8 százalékkal, a Tilray pedig 23,6 százalékkal tudott feljebb kerülni, míg

a Terra Tech egészen elképesztő 60,8 százalékos ralit produkált mindössze egy nap leforgása alatt.

A 2008-ban alapított, kaliforniai központtal rendelkező Terra Tech egy orvosi felhasználású marihuánához köthető termékeket és mezőgazdasági termékeket gyártó és értékesítő vállalat, a társaság részvényeivel a tőzsdén kívül lehet kereskedni (OTC piac). Jelenleg mindössze 60 millió dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik a cég, ennél fogva "kis halnak" minősül a kannabisszal foglalkozó vállalatok körében, így korábban nem is foglalkoztunk még a céggel.

Tegnap azonban egészen elképesztő, több mint 60 százalékos ralit produkált a papír az átlagos forgalom közel hatszorosa mellett, a szárnyalás annak volt köszönhető, hogy levelet írt az új vezérigazgató, Frank Knuettel a részvényeseknek, amiben a vállalat 2021-re vonatkozó terveit és a várható eseményeket taglalta a cégvezér: ezek alapján többek között javítani szeretnének a működési hatékonyságon, több telephelyen is megszüntetik a tevékenységüket – ennek kapcsán jelentős pénzállomány szabadul fel a vállalatnál -, illetve stratégiai jelentőségű felvásárlásokat is belengetett a cégvezér.

Az átlagos forgalom több, mint háromszorosa mellett 21 százalékot tudott ralizni a kanadai központú Aphria árfolyama is, az emelkedés leginkább annak tudható be, hogy a vállalat értékesítési jócskán meghaladták az elemzői várakozásokat 2021 második pénzügyi negyedévében, a 67,9 millió kanadai dolláros bevétel

99 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi eredmény.

Irwin Simon, a vállalat cégvezére elégedettségét fejezte ki a negyedéves eredményekkel kapcsolatban, illetve a Tilray-el való egyesülésre is felhívta a figyelmet, az eseményre várhatóan az elkövetkező hónapokban fog sor kerülni.

Az Aphria remek negyedéves jelentésének köszönhetően szárnyalni tudott a szintén kanadai Tilray árfolyama is, végül közel 24 százalékos pluszban fejezte be a tegnapi kereskedést a papír.

Címlapkép: Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images