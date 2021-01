Jöhet a fordulat, nagyot mehetnek az európai részvények idén

Sokan számítanak arra, hogy a koronavírus által sújtott gazdaság vissza fog pattanni, ami kifejezetten kedvező lehet az olyan részvények számára, amelyek lemaradók voltak az elmúlt időszakban látott raliban, ebből pedig az európai tőkepiacok is profitálhatnak 2021-ben.

A JP Morgantől kezdve, egészen a Goldman Sachsig, a stratégák optimisták a lemaradó piacok kilátásaival kapcsolatban. A Bloomberg által megkérdezett 24 stratéga átlagosan 4 százalékos felértékelődési potenciált lát a Stoxx Europe 600 számára ebben az évben, az Euro Stoxx 50 pedig 5 százalékkal értékelődhet fel idén, a szerdai záráshoz képest.

2020-ban az európai piacok jelentősen lemaradtak az amerikai S&P 500-hoz képest, viszont a leginkább value részvényekről ismert régió most jól pozicionált a ralihoz, élen a bank-, és energia részvényekkel. A vakcinákkal kapcsolatos optimizmus és a jelentős gazdaságélénkítő csomagokkal kapcsolatos tervek segítették idén az európai piacokat felülteljesíteni az USA-t, és a JP Morgan szerint ez a trend folytatódhat.

Azért a közvélemény kutatásra érkezett válaszokban elég nagy szórás van, ami viszont pozitív kockázat-hozam dinamikát jelez. A legoptimistább becslés szerint a Stoxx 600 16 százalékos pluszban zárhatja az évet, míg a legpesszimistább stratéga 7 százalékos esést jósolt az index számára.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy az európai piacok felülteljesítésével kapcsolatos becslések nem mindig váltak valóra az elmúlt években, miután a régióban lassabban növekedtek a vállalati eredmények és a politikai feszültségek is negatívan hatottak a piacokra. Néhány stratéga kiemelte azt is, hogy részvényárfolyamok már kicsit előre szaladtak.

Október óta már 20 százalékot emelkedtek a részvénypiacok, tehát az idei évre várt helyreállás egy részét már beárazták

– mondta Goldman Sachs stratégája, aki 8 százalékos emelkedést vár az európai részvénypiacoktól idén, amelyet úgy írt le, hogy „jó, de nem kifejezetten csodálatos”. Emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a mostani rali sebezhetőbbé tette a részvényeket az esetleges csalódásokkal szemben.

A Stoxx 600 közel 6 százalékos mínuszban van a járvány előtti történelmi csúcshoz képest, és a konszenzus alapján nem is lesz képes újra elérni ezt a szintet idén, főleg a magas értékeltségek miatt. A befektetők a vakcinával kapcsolatos első pozitív hír után hamar elkezdték beárazni a potenciális normalizálódást, viszont a legutóbbi európai szigorítások és a meghosszabbított lezárások csorbították a kockázatvállalási kedvet.

Ettől függetlenül a BNP Paribas stratégája továbbra is optimista, és az eurózóna további felülteljesítésére számít. Az európai cégek profitmarzsai erős korrelációt mutattak az inflációs rátával, és a stratéga szerint kedvező lehet, hogy a globális befektetők reallokálják a tőkéjüket a value szektorok felé.

A brit piaccal kapcsolatosan arra számítanak a stratégák, hogy véget érhet az évek óta tartó alulteljesítés most, hogy a Brexit végére pont került. A becslések átlaga szerint a brit FTSE 100 7 147 ponton fejezheti be az évet, ami közel 11 százalékos emelkedésnek felelne meg 2021-ben.

A vakcinák és a Brexittel kapcsolatos múló aggodalmak a 2021-es globális gazdasági falpattanás motorjai lehetnek, ami további value rotációt eredményezhet, ezzel löketet adva a brit piacnak

– mondta a Citigroup stratégája.

Bár a legtöbben optimisták a brit piacra, a Barclays stratégája figyelmeztetett, hogy a defenzív részvények magas súlya akadályt fog jelenteni az eurózónával szembeni felülteljesítés szempontjából.

Címlapkép: Thomas Lohnes/Getty Images