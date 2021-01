Lecserélte vezérigazgatóját az Intel, kilőtt az árfolyam

Az Intel a napokban jelentette be, hogy lecseréli eddigi vezérigazgatóját, Bob Swant, aki 2019 januárja óta töltötte be ezt a pozíciót hivatalosan, és meglehetősen sok kritikát kapott az elmúlt időszakban. A helyét a VMware eddigi vezetője, Pat Gelsinger veszi át, aki korábban már 30 évet dolgozott az Intelnél, és a vállalat első vezető informatikusa volt. A befektetők és az elemzők ujjongtak a hírt követően, a részvények pedig kilőttek.

A jelenlegi vezetőt, aki még február közepéig marad az Intel CEO-ja, főként azért kritizálták, mivel sokan úgy látták, hogy a cég elkezdett lemaradni a versenytársaitól technológiai téren. Még a nyáron jelentette be a cég, hogy a legújabb generációs chipjeivel késésben van, miközben például az AMD-nek ezek már a laptopjaiban voltak.

Aztán ősszel jött az újabb blama, mivel az Apple közölte, hogy saját technológiájú chipeket fog használni a Mac gépeken, ezzel egy 15 éves partnerséget lezárva az Intellel.

Mindezeknek köszönhetően az Intel a piaci részesedéséből is elkezdett veszíteni, és a befektetők is elkezdtek érkezni a kritikák. Az egyik ilyen volt a Third Point is, akik azt javasolták, hogy az Intel szabaduljon meg a korábbi bukott akvizícióitól és tegyen sürgős intézkedéseket, különben végleg lemarad a versenytásakkal szemben, mint amilyen az AMD vagy a Samsung.

A kritikák másik forrása azonban kifejezetten a mostani vezetőre fókuszált, mondván, hogy:

Bob Swan pénzügyi vezetőként dolgozott korábban, és így nem rendelkezik a megfelelő technológiai tudással és vízióval, hogy kirángassa a céget a bajból.

Az Intel végül úgy tűnik meghallotta a kritikákat, és szerdán bejelentette, hogy lecserélik Bob Swant, akinek a helyét a vállalat korábbi veteránja, és technológiai igazgatója, Pat Gelsinger veszi át, aki 2012 óta a VMware CEO-ja volt.

Ez pedig azt is jelenti, hogy igen komoly technológiai tudással rendelkező szakember érkezik az Intel élére, aki ráadásul korábban már 30 évet dolgozott itt, tehát nem ismeretlen terepre érkezik.

A befektetők és az elemzők pedig nagyon örültek a hírnek, a Morgan Stanley például megemelte az Intel célárfolyamát 60 dollárról 70 dollárra, és felülsúlyozásra ajánlotta. John Moore elemző szerint:

Nem jelent azonnali változást, de Gelsingerrel már látható a fény az alagút végén.

Hasonlóan pozitívan nyilatkozott a váltás kapcsán Ambrish Srivastava, a BMO elemzője, aki azt hangsúlyozta, hogy:

Már többször is láttunk példát arra, hogy a megfelelő vezető képes változásokat eszközölni.

A BMO szintén felülteljesítőnek látja az Intelt, és a célárfolyamot 50 dollárról 70 dollárra emelte.

Az Intel részvényei pedig szintén kilőttek a bejelentés óta, szerdán 7 százalékkal kerültek feljebb, míg tegnap további 4,2 százalékot emelkedett az árfolyam, és már közel 60 dolláron áll, holott december 21-én még 45 dolláron is kereskedtek velük.

(MarketWatch)

Címapkép: Justin Sullivan/Getty Images