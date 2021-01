Élesedik a verseny, a riválisok már önvezetésben is kezdik szorongatni a Teslát

A kínai elektromosautó-gyártó Xpeng Motors bejelentett egy új önvezető funkciót az autóihoz, amely az autópályákon fog működni. Ezzel tehát már nem csak az elektromos autózás de az önvezetés terén is egyre jobban éleződik a verseny az Xpeng, a Tesla és a más kínai riválisok között.

A funkció a „Navigation Guided Pilot, vagy NGP” nevet viseli és képessé teszi majd a gyártó zászlóshajójának számító P7 szedánt, hogy automatikusan sávot váltson, gyorsítson, lassítson, előzzön, valamint magától fel-, vagy lehajtson az autópályáról.

Ez a funkció része az Xpeng XPILOT 3.0 nevű fejlett vezetéssegítő rendszerének (ADAS), amelyet a cég várhatóan az idei első negyedévben fog elindítani. Az ADAS esetében nem beszélhetünk teljes önvezetésről, hiszen bár a jármű képes adott feladatokat illetve manővereket önállóan végrehajtani,

a sofőrre ugyanúgy szükség van.

A NGP egyébként ismerős lehet, hiszen az Tesla Autopilot nevű vezetéssegítő rendszerének is van egy nagyon hasonló funkciója, csak ott „Navigate” a neve. Az is látszik, hogy lassan már kezdenek sztenderddé válni ezek a funkciók a kínai cégeknél, a Nionak is van egy Nio Pilot nevű saját rendszere.

Az Xpeng egyike azoknak a kínai startup cégeknek, amelyek az ország egyre növekvő elektromosautó-piacát igyekeznek meghódítani. A cég olyan gyártókkal versenyez, mint a Nio, a Li Auto, vagy az amerikai Tesla. A Tesla Model 3 riválisaként pozicionált P7 szedán tömeges értékesítése egyébként tavaly júniusban indult, ezzel együtt adott el összesen 27 041 autót 2020-ban az Xpeng, azaz több mint dupláját az egy évvel korábbinak.

Hogyan működik az új funkció?

A sofőröknek meg kell nézniük egy biztonsági videót, mielőtt bekapcsolhatják az NGP-t. Fontos emellett az is, hogy a sofőröknek a kormányon kell tartaniuk a kezüket, miközben az önvezető funkciókat használják. Ezután a vezető beüti a célállomását a térképre, a jármű pedig elkezdi alkalmazni az önvezető funkciókat, mint az automata sávváltást. Bizonyos esetekben a rendszer figyelmeztet, hogy a vezetőnek manuálisan kell irányítania az autót, például kedvezőtlen időjárási körülmények mellett, vagy közúti baleset esetén.

Technológiai szempontból az Xpeng autóin 14 kamera található és egyéb szenzorok is, az XPILOT 3.0 pedig az Nvidia féle Xavier rendszerrel működik.

Fontos részlet még az is, hogy az országúti vezetési funkció csak a prémium kategóriás P7 verziókon lesz elérhető, és kizárólag a kínai vásárlók igényelhetik.

(CNBC)

Címlapkép: Ou Jinwei/VCG via Getty Images