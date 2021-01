A luxus- és az elektromos modellek húzzák a BMW-t

Nagy Viktor Cikk mentése Megosztás

Nehéz év volt 2020 a BMW Groupnak is, de az eladások globálisan és Magyarországon is kisebb mértékben estek vissza, mint a teljes autópiacon, ami részben annak tudható be, hogy a prémium modellek piaca stabilabb, de tavaly tovább nőtt a hibrid és az elektromos modellek eladása is a márkacsoportnál, és a luxusszegmensben, mondták el a BMW Group Magyarország évindító sajtóeseményén.