Történelmi csúcson zárt az S&P és a Nasdaq, csúnya mínuszt mutatott a bitcoin

A pozitív kereskedés előtti adatok ellenére gyengén kezdik a napot az amerikai vezető részvényindexek: az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq is stagnál. Tegnap történelmi csúcson zárt mind a három index Joe Biden beiktatásának napján, de egyelőre a további emelkedés még elmarad. Megérkeztek a heti munkanélküliségi adatok is, az új segélykérelmek száma a várakozásoknál jobban alakult, 900 ezer volt a becsült 925 ezer helyett, ugyanakkor ez még továbbra is nagyon magas, így pozitívumként nem igazán lehet értelmezni.