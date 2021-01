A Nasdaq enyhe pluszban, a Dow 180 pontos mínuszban zárt

Eséssel nyithatnak a hét utolsó kereskedési napján az amerikai tőzsdék, a határidős indexek állás alapján a Dow és az S&P 500 is 0,7 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,6 százalékos mínuszban vághat neki a kereskedésnek. A kedvezőtlen nemzetközi hangulat az újabb európai és amerikai korlátozó intézkedéseknek tudható be, de azzal kapcsolatban is felmerültek kérdések, hogy a Biden által javasolt 1,9 ezermilliárd dollár mentőcsomag vajon sértetlenül átjut-e a kongresszuson.