Itt a vakcina, hamarosan berobban a turizmus, de a sebek begyógyulása évekig tarthat

Napjaink egyik kétségtelenül legfontosabb iparága a turizmus és a vendéglátás, amely sok ország gazdasága számára létfontosságú bevételi forrás. A koronavírus-járvány azonban kíméletlenül odacsapott, és alaposan megviselte a szektorban tevékenykedő vállalatokat, a legnagyobb európai utazásszervező, a TUI például majdnem csődbe ment és csak a német állam segítsége óvta meg. Ennek ellenére sok helyen a befektetők már a jövő nyertesei után kutatnak, mint amilyen az Airbnb is lehet. Az tisztán látszik, hogy kiválóak a növekedési kilátások a következő években a főként utazásszervezéssel és online foglalással foglalkozó cégeknél, részvényeik pedig sok esetben még kifejezetten olcsóak is.

Odacsapott a koronavírus, de extrém végletek jöttek létre

A koronavírus-járvány előtt a turizmus és az utazás a világgazdaság egyik legjelentősebb szektora volt, a globális GDP mintegy 10 százalékáért felelt és több mint 320 millió álláshelyet biztosított világszerte az IMF adatai alapján. A vírus miatt pedig a becslések szerint mintegy 100 millió állás került veszélybe, főleg a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében. A főként turizmusra támaszkodó országok pedig erősen érzik a bevételek kiesését. A várakozások szerint pedig csak 2023-ra állhatnak vissza a járvány előtti szintek. Ennek részeként az utazásszervezéssel és online foglalásokkal kapcsolatos cégek bevételei is erősen megcsappantak, de ettől függetlenül igen komoly végletek alakultak ki az egyes cégek tekintetében. Ezt kiválóan érzékelteti a TUI és az Airbnb alábbi példája:

TUI: úgy tűnik, hogy a világ legnagyobb utazási irodájának a koronavírus csak egy újabb szög volt a koporsójában, hiszen, ha egy kicsit távolabbról tekintünk a vállalatra, akkor látható, hogy annak árfolyama már 2018 májusa óta folyamatosan esik, azóta már a negyedét sem éri. Tavaly decemberben már a harmadik segélycsomagot kapta a német államtól, összesen 4,3 milliárd eurót, hogy a még mindig közel 50 ezer főt foglalkoztató cég ne menjen csődbe. Egyelőre a vihar lecsendesedett, mivel nincs több lejáró hitele 2022-ig, de a mélyebb problémák megoldásra várnak. A részvényekkel pedig 0,4-szeres P/S mellett kereskednek, ami elég alacsony, de nem meglepő egy magas hitel- és csődkockázattal rendelkező cég esetében.

Airbnb: ezzel szemben az Airbnb decemberi tőzsdei debütálása az év egyik legnagyobbja volt, a részvények már az első kereskedési napon megduplázták az értéküket, holott még nyereséges éve sem volt eddig a 2008-ban alapított vállalatnak. Az árbevétel persze gyorsan növekszik, és a koronavírus-járványt is relatíve jól átvészelte a cég, ugyanakkor kérdéses, hogy mennyire indokolt a 2021 végére becsült közel 23-szoros árfolyam / árbevétel szorzó. Ez még a kifejezetten nagy profitrátával operáló technológiai cégekre is ritkán jellemző, és még a Tesla mutatóit is beelőzi, pedig az sem olcsó.

A többi utazásszervezéssel vagy ahhoz kapcsolódó üzletmenetet (pl. online foglalások) folytató vállalatok valahol ezen két véglet között helyezkednek el, bár az Airbnb messze a legdrágább a mezőnyben. Jól látszik tehát, hogy a befektetők által nyertesnek látott vállalatok nagyon nyernek, a vesztesnek tűnőek pedig nagyon vesztenek. Az Airbnb piaci kapitalizációja 110 milliárd dollár körül van, ami közel 20-szor akkora, mint a TUI-uié. A különbség persze nyilván részben az üzleti modellekre és a jövőbeli kilátásokra is visszavezethető, hiszen:

az Airbnb gyakorlatilag csak egy platformot üzemeltet bérlők és szállásadók között, míg a Tui alá 1600 utazási iroda, 300 hotel, 150 repülőgép és 16 sétahajó tartozik.

Ettől függetlenül az eltérés mértéke szokatlanul éles ennek ellenére is.

Mit gondolnak az elemzők?

Az utazási vállalatok tekintetében meglehetősen vegyesek az elemzői kilátások, a TUI-uit például senki sem ajánlja vételre, sőt, 72 százalékos az eladási javaslatok aránya. Az árfolyam szárnyalása ellenére, vagy mondhatni éppen amiatt, az Airbnbt is csak az elemzők harmada javasolja vételre.

A legtöbben a kínai székhelyű Tongcheng-Elong részvényeit ajánlják, amely az ország egyik legnagyobb online utazási platformja (pl. repülő- és buszjegyek, szállások foglalása).

Viszonylag magas még a vételi ajánlások aránya az ausztrál Corporate Travel Management és a szintén kínai Trip.com esetében is, amely egyébként a Skyscanner tulajdonosa is.

A felértékelődési potenciál tekintetében is igen komoly eltérések vannak, a Tongcheng-Elong itt is az élen helyezkedik el, és a Corporate Travel sem rossz ebből a szempontból, viszont a Trip.com itt már nem teljesít annyira jól, bár ezek általában a következő 12 hónapra vonatkoznak. A TUI árfolyamánál földszakadás várható, de az Airbnbnél is jelentősebb leértékelődési potenciál látszik.

Ha egy kicsit a fundamentumok szintjére tekintünk, akkor az látható, hogy P/S tekintetében a legtöbb utazással és online foglalásokkal kapcsolatos tevékenységet folytató vállalat 5-szörös árfolyam / árbevétel szorzó alatt mozog. Ez persze nem azt jelenti, hogy olcsóak, de eltörpülnek az Airbnb közel 23-szoros P/S szorzója mellett, és a Booking is drágának tűnik a maga 8,5-szörös értékével. Ezzel szemben a TUI „ingyen” van, de ugye ez főleg a magas csődkockázattal magyarázható.

Ellenben kifejezetten olcsónak tűnik a Trip.com 0,73-szoros 2021-es előretekintő P/S szorzóval, és emellett még 60 százalékos éves átlagos becsült bevételnövekedést kínál 2021-2023 év vége között.

Nem tűnik rossznak ebből a szempontból az Expedia vagy a Flight Centre sem, míg a már említett Tongcheng-Elong és Corporate Travel a középmezőnyben található, de itt is 40-50 százalékos éves átlagos növekedés látszik, ez sok iparágban irigylésre méltó lenne. Ráadásul a kalkulációkban a 2021 év végi és 2023 év végi várható értékeket használtuk, ami a koronavírus-járvány által leginkább sújtott 2020-as évet nem is tartalmazza, tehát itt már csak részben köszönhető a növekedés az ebből való visszapattanásnak. Nyilván a turisztika és az utazások felépülése egy hosszabb, évekig tartó folyamat lesz, de figyelemreméltó a szektor növekedési kilátása.

Az árfolyam / nyereség (P/E) szempontjából kicsit ritkásabb a mezőny, hiszen itt még néhány esetben 2021 végén sem lesznek nyereségesek a vállalatok, mint például az Airbnb, a TUI vagy az Expedia. Itt szintén kiemelendő, hogy:

P/E szempontból sem tűnik drágának a Trip.com a maga 6-szoros szorzójával, és ehhez még várhatóan éves átlagban több mint 60 százalékos nyereségnövekedés is dukál 2021-2023 év vége között.

Egészen durva a Flight Centre vagy a Tripadvisor növekedési kilátása is, de itt már a P/E szorzók is borsosabbak, előbbié 42-szeres, utóbbié pedig 68-szoros. A Tongcheng-Elong várható EPS-növekedése egy fokkal mérsékeltebbnek tűnik, és a mezőny hátsó felében található, de az éves átlagos 25 százalékos nyereségnövekedés azért egyáltalán nem rossz, és a 17-szeres P/E sem tűnik annyira vészesnek.

Egyértelműen látszik tehát még több éves távlatban is, hogy mennyire komoly lehetőségek rejlenek a turizmusban, az online utazásfoglalásban, és a szállásközvetítésben. Ez persze részben annak köszönhető, hogy a gazdasági kilábalás a koronavírusból egy hosszabb folyamat, de a szektor is növekszik.

Melyik részvényben van fantázia?

A fentiek alapján több lehetőség is adódik, kifejezetten szolid választásnak tűnik a kínai Tongcheng-Elong 95 százalékos arányú vételi ajánlással, 29 százalékos felértékelődési potenciállal, valamint 2021-2023 közötti várható éves átlagos 40 százalékos bevételnövekedéssel, és 25 százalékos nyereségnövekedéssel. Mindezt pedig egy nem túlzottnak tűnő 3,6-szoros 2021-es előretekintő P/S és 17-szeres P/E mellett.

Egy másik remek választásnak tűnik a Trip.com, amelynél ugyan közel 10 százalékos leértékelődési potenciált mutat az átlagos célárfolyam, ugyanakkor az elemzők 62 százaléka ajánlja vételre. Emellett rendkívül alacsony az árazása, a 2021-es előretekintő P/S mutató értéke 0,73-szoros, míg a P/E 6,4-szeres, és ehhez jön egy várható éves átlagos 60 százalékos bevétel és 65 százalékos nyereségnövekedés 2021-2023 között, ami brutálisan magas, bár itt van honnan visszapattanni.

A futottak még kategóriába sorolható néhány részvény: nem rossz az ausztrál Corporate Travel, de egy hajszállal gyengébbnek tűnik a nagyon hasonló értékekkel rendelkező Tongcheng-Elong kilátásaihoz képest. Emellett mindenképpen érdemes még kiemelni a szintén ausztrál Flight Centret, amelyet ugyan kevésbé kedvelnek most az elemzők, de brutálisan magas növekedési lehetőségeket mutat, várható éves átlagos 85 százalékos bevétel és 160 százalékos nyereségnövekedéssel 2021-2023 év vége között. Ami kissé rontja az összképet ugyanakkor az az, hogy az árfekvés is egy fokkal magasabb, 2-szeres P/S és 42-szeres P/E (2021-es előretekintő) mellett kereskednek vele. Ellenben, ha a várakozásoknak megfelelően növekszik, akkor jó vétel lehet ez is.

Ezzel szemben a két véglet, a TUI és az Airbnb nem tűnik annyira jó választásnak jelenleg, előbbi ugyan „olcsó”, de soknak tűnik a kockázat, utóbbi meg ugyan sokat növekedhet, de extrém drága és még 2022-ben sem várnak nyereséget.

Közelebbről a legjobb lehetőségek

Tongcheng-Elong

A Tongcheng-Elong még 2018-ban jött létre két vállalat, az eLong és a Tongcheng egyesülésének köszönhetően, és a hongkongi tőzsdén lehet a részvényekkel kereskedni. Üzleti szempontból a vállalat online platformot biztosít, vagyis kvázi közvetítő tevékenységet folytat, és három nagyobb szegmenssel rendelkezik: jegyek értékesítése (pl. repülőjáratok, vonat, busz), szállásfoglalás, illetve egyéb kiegészítő szolgáltatások. A korábban külön működő Tongcheng és eLong az elsők közé tartozott a kínai piacon, akik felismerték az online utazásszervezési platformban (OTA) rejlő innovációs lehetőségeket.

A vállalat együttműködik a Tencenttel is, amely egy hatalmas kínai multinacionális cég, és annak Weixin (WeChat) és Mobile QQ szuperapplikációin belül is nyújtanak kizárólagos szolgáltatásokat.

Előbbi applikáció havi aktív felhasználóinak a száma 1 milliárd felett van. Az is pozitívum, hogy a Tencent közel 22 százalékos tulajdonnal rendelkezik a cégben, vagyis attól valószínűleg nem kell tartani, hogy esetleg a kizárólagosság megszűnne az üzleti összefonódások miatt.

A Tongcheng harmadik negyedéves pénzügyi kimutatásai alapján a havi aktív felhasználók száma 246 millió volt, ami új rekord volt. Az árbevétel és az adózott eredmény az alábbi módon alakult és alakulhat:

A vállalatnak minimális az adósságállománya (180 millió jüan), és rengeteg készpénzen ülnek (becsült 3 milliárd jüan 2020 végén). A 2021 végére várható sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) több mint 10 százalék lehet és a készpénztermelési képesség is kiválónak tűnik. Arról nem is beszélve, hogy az árbevétel és a nyereség már az idei év végére magasabb lehet, mint a koronavírus-járvány előtt.

Trip.com

A Trip.com főleg online utazási szolgáltatásokat (OTA) kínáló kínai vállalat, de rendelkezik fizikai üzlettel is kisebb városokban, ahol az internethozzáférés korlátozottabb. Üzletmenet szempontjából a társaság tevékenységi köre széles: szállásfoglalással, jegyértékesítéssel, utazási csomagokkal és üzleti utazásokkal is foglalkoznak. Emellett nyújtanak egyéb kiegészítő szolgáltatásokat is, mint pénzügyi szolgáltatásokat, autókölcsönzést, utasbiztosítást, és online hirdetési felületet is egyebek mellett. A Trip.com több mint 395 ezer kínai, és 690 ezer külföldi hotellel áll kapcsolatban, és több mint 45 ezer munkavállalója van. Kínában a Ctrip és Qunar márkanevek, külföldön pedig a Trip.com és a Skyscanner is hozzájuk tartozik.

A vállalat egyébként közvetve és közvetlenül a fent említett Tongcheng-Elong 26 százalékát is birtokolja, de jelentős részesedéssel rendelkezik az indiai makemytripben is.

Magyarán minden egyes dollár profit, amit a Tongcheng megtermel, annak a negyede megy a Trip.com-hoz. Az árbevétel és az adózott eredmény alakulása az alábbi lehet:

Pozitívum, hogy a vállalat mintegy 20 milliárd jüanos készpénzállománnyal rendelkezik, bár itt már magasabb az adósságállomány is, 50 milliárd jüan körüli, ugyanakkor ez csak a sajáttőke fele nagyjából. Másrészt a Trip.com készpénztermelése sem rossz, bár a koronavírus itt egyértelműen jobban megviselte a céget, 2020 egészére nettó készpénzégetők lehetnek, de az idei kép már jobbnak tűnik várhatóan 6 milliárd jüan szabad pénzárammal. A sajáttőke-arányos nyereség viszont alacsonyabb, csak 2,6 százalék lehet 2021 végére, de egy évvel utána már közel 6 százalékot becsülnek az elemzők. Az alacsonyabb árazás tehát nem véletlen, ugyanakkor a 6 körüli előretekintő P/E ráta abszolút és relatív értelemben is alacsonynak tűnik, miközben ha elég lassan is, de visszapattan a bevétel és a nyereség is.

