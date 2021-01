Joe Biden egy akkora pofont adhat az olajiparnak, amibe belesajoghat a fejük

Nem sokáig várt a környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedések tekintetében Joe Biden, és már első hivatali napjaiban odacsapott az olajcégeknek. Először még szerdán este érkezett egy rendelet a belügyminisztériumtól, amely 60 napra kvázi felfüggesztette az olajjal és gáztermeléssel kapcsolatos új engedélyek és lízingek kiadását szövetségi területeken. Emellett azonban a Bloomberg értesülései szerint komolyabb dolgok is zajlanak a háttérben, és jövő héten jöhetnek nagyobb bejelentések, amik akár tartós moratóriumhoz vagy tiltáshoz is vezethetnek. Az érintett olajcégek részvényei erősen estek a tegnapi kereskedésben.

Odacsapott Joe Biden

A Bloomberg értesülései szerint az olaj- és gáztermeléssel kapcsolatos fúrási engedélyek és lízingjogok értékesítésére vonatkozó tartósabb felfüggesztés a szövetségi földterületeket érintheti, amely az Egyesült Államok termelésének mintegy 10 százalékáért felelős. Az intézkedések hatálya kiterjedhet majd a széntermelésre, de a tengeri (offshore) olaj- és földgáz engedélyekre is. Ezek azonban majd várhatóan csak a jövő hét folyamán derülnek ki részletesebb és végleges formában más klímavédelemmel kapcsolatos bejelentések mellett.

Ami biztos egyelőre az az, hogy a belügyminisztérium még szerdán este elrendelte az új fúrási engedélyekkel és lízingek értékesítésével kapcsolatos kvázi felfüggesztést 60 nap időtartamra.

Azért kvázi, mivel elméletben a belügyminisztérium vezetősége adott esetben tehet kivételt a rendelet értelmében. A rendelet hatálya a szárazföldi és tengeri szövetségi földterületekre vonatkozik.

Az átmeneti 60 napos felfüggesztésre vonatkozó rendelet azonnal hatályba lépett, ugyanakkor nem vonatkozik a már meglévő lízingekre és fúrási engedélyekre, vagyis az operatív működést nem befolyásolja.

Sem ez, és sem a várhatóan a jövő héten érkező tartósabb moratórium azonban még nem egyenlő a tiltással, annak célja a felülvizsgálat lehet, beleértve a fúrások környezeti hatásait. Az is lehetséges azonban, hogy a tiltás helyett csak magasabb lízingdíjak vagy további megkötések és szabályozások jönnek majd.

Összességében a szövetségi tulajdonban álló szárazföldi és tengeri területek az Egyesült Államok olajtermelésének a 22 százalékáért, földgáztermelésének a 12 százalékáért voltak felelősek 2019-ben az EIA adatai alapján. A csak szárazföldi területek pedig a nemzeti olajtermelés 8 százalékát, a földgáztermelés 9 százalékát adták az amerikai földhivatal adatai szerint.

Nem ez az első komoly intézkedése egyébként a Biden-féle adminisztrációnak, hiszen:

az új elnök egyik első hivatalos intézkedése volt, hogy felfüggesztette a Keystone XL olajvezetékre vonatkozó engedélyt, amely a Kanada és Egyesült Államok között működő Keystone csővezeték bővítése lett volna.

A tervek szerint az új vezetéken egy ponton napi 830 ezer hordó olaj érkezett volna Kanadából. Utóbbiak nem igazán örülnek a döntésnek, mivel Alberta például már több mint 1 milliárd dollárnyi adófizetői pénzt öntött a projektbe az évek során, és komoly exportbevételt jelentett volna az országnak.

Forrás: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images; Keystone XL Pipeline

Emellett az elnök azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok visszacsatlakozik a párizsi éghajlatvédelmi egyezményhez is. Mindezek a lépések azt szolgálják, hogy az Egyesült Államok 2050-re elérje a zéró emisszióval kapcsolatos célokat.

A nagy olajcégek nem aggódnak

A felfüggesztésben jelentősen érintett nagyobb olajcégek vezetői nem aggódtak túlságosan a bejelentéseket követően, mondván, hogy még évekig érvényes engedélyekkel rendelkeznek a szövetségi földterületeken.

Az intézkedések, ha valóban tartós moratórium vagy tiltás érkezik, elsősorban a kisebb termelőket érintheti majd nagyon érzékenyen, számukra ez egzisztenciális válságot jelenthet.

Az a hét vállalat, amely a szövetségi szárazföldi területek kitermelésének a felét irányítja még évekig érvényes engedélyekkel és lízingjogokkal rendelkezik.

A legnagyobb szövetségi földterületet bérlő Devon Energy vezetője, David Hager például azt mondta, hogy:

Mindig is magabiztosak voltunk, hogy folytathatjuk a fejlesztéseket és fúrásokat a szövetségi földterületeken.

Becslései szerint a Devon még legalább négy évig folytathatja az itteni tevékenységeit.

A legjobban érintett többi olajvállalat közé tartozik az EOG Resources, az Exxon, az Occidental Petroleum, a ConocoPhillips, és a Mewbourne Oil.

Közülük többen is hivatalos közleményt adtak ki, amelyben azt mondták, hogy jelentős mennyiségű és idejű engedéllyel rendelkeznek, és a várható erősebb szabályozásoknak is képesek megfelelni. Ha pedig szükséges, akkor a szövetségi földterületről állami vagy magánterületre helyezkednek át.

Az EOG Resources például szintén azt nyilatkozta, hogy még legalább négy évre elegendő engedéllyel rendelkezik a COO, Billy Helms szerint:

A szövetségi földterületek az egyik olyan dolog, ami miatt a legkevésbé aggódunk.

A Rystad energetikával foglalkozó kutatócég becslései szerint a szövetségi fúrási engedélyekkel kapcsolatos kérelmek száma jelentősen nőtt az elnökválasztás idejének környékén, az összes olajengedély 31 százalékát tették ki, ami közel duplája a szokásosnak.

Az amerikai palaolajtermelés adja egyébként az ország kínálatának a kétharmadát.

Az olajcégek részvényei azért nagyot zakóztak

A befektetők azonban láthatóan megijedtek az intézkedésektől, és egy jelentős eladási hullám volt látható azon olajcégek részvényeiben, amelyeket jobban érintett az engedélyezések felfüggesztése, illetve a várható moratórium. Az alábbi grafikonon látható a már említett olajcégek tegnapi teljesítménye:

A Mewbourne Oil magánkézben lévő vállalat, így tőzsdei teljesítménye nincs. Látható, hogy jelentős egy napos elmozdulások voltak, ugyanakkor még sok függhet a további konkrét részletektől, hogy hogyan alakul ezen cégek teljesítménye. Azt is fontos látni, hogy az intézkedések nem minden céget érintenek, és főleg nem egyenlő mértékben. A kisebb olajcégek aránytalanul rosszul járhatnak, hiszen nem rendelkeznek olyan erőforrásokkal, mint nagyok, tevékenységük kevésbé diverzifikált, esetenként kizárólag szövetségi területre korlátozódik. Másrészt a nagyobb, integrált olajvállalatok, mint az Exxon, amely a kitermelés mellett finomítással vagy kereskedelemmel is foglalkozik, kevésbé érintett, még akkor is, ha nagyobb a szövetségi földtulajdonban való bérleti aránya. Végül egyes olajcégek nem is rendelkeznek szövetségi területen lévő bérlettel, így őket abszolút nem érintik az eddigi intézkedések, ilyen például a Diamondback Energy, amelynek a részvényei még emelkedtek is tegnap.

Címlapkép: George Rose/Getty Images