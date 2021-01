Felrobbant az egyik elektromosautó-gyártó árfolyama, pedig még egy autót sem adott el

Az Evergrande nevű kínai ingatlanfejlesztő cég elektromos autós egységének árfolyama 67 százalékot ralizott hétfőn, miután a társaság jelentős mennyiségű tőkét vont be új részvények kibocsátásával.

A China Evergrande New Energy Vehicle Group árfolyama 50 hongkongi dollárra, azaz új történelmi csúcsra emelkedett, mielőtt az emelkedés egy része elolvadt. A részvény végül 45,35 50 hongkongi dolláron fejezte be a kereskedést, ami 51,7 százalékos emelkedésnek felel meg.

Az árfolyam azután lőtt ki, hogy a kínai elektromosautó-gyártó 952,4 millió új részvényt bocsátott ki 6 befektetőnek, 27,3 hongkongi dolláros árfolyamon, amivel 26 milliárd hongkongi dollár tőkét vont be a cég.

Ez a tőkebevonás is azt jelzi, hogy a kínai elektromosautó-piacon egyre jobban élesedik a verseny, és az Evergrande jelentheti az új kihívót a Tesla, a Nio, és a Xpeng számára. Tavaly az Evergrande 6 új elektromos modellt mutatott be a Hengchi márkanév alatt, és a gyártás idén indulhat.

Viszont a cég eddig egy darab elektromos autót sem adott el.

Szeptemberben egyébként közel 4 milliárd hongkongi dollár tőkét vont be a cég, ekkor többek között a Tencent, és a Didi is vásárolt.

A China Evergrande New Energy Vehicle Group még arra is készül, hogy részvényeit bevezessék Sanghaj Nasdaq-stílusú „Science and Technology Innovation Board” nevű piacára, vagy más néven a Star Marketre.

A kínai elektromosautó-gyártók agresszívan vonták be a tőkét az elmúlt időszakban, hogy felfuttassák a gyártást és megszerezzék a vezető pozíciót a kifejezetten kompetitív piacon. Az Xpeng 1,5 milliárd dollárt vont be az amerikai elsődleges részvénykibocsátással, ebben a hónapban pedig egy 12,8 milliárd jüanos hitelkeretet szerzett. Emellett a Warren Buffettet is maga mögött tudható BYD szintén januárban arról számolt be, hogy 29,9 milliárd hongkongi dollár tőkét vont be részvénykibocsátás révén.

(CNBC)

Címlapkép: VCG/VCG via Getty Images