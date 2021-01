Koronavírus: megszólalt Szlávik János az orosz vakcináról

Ugyanolyan elv alapján működik az orosz Szputnyik V vakcina, mint az AstraZeneca oltóanyaga - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Szlávik János elmondta, mindkét vakcinában ártalmatlan, úgynevezett adenovírusokat használnak arra, hogy a szervezet megtanulja felismerni a koronavírust. Majd - mindkét vakcina esetében - az információt vivő vírusok egyszerűen eltűnnek a szervezetből.

"Nem szabad fanyalogni azért egy oltóanyag kapcsán, mert az esetleg keletről származik, a tudományos tényeket kell figyelembe venni" - hangsúlyozta a főorvos.

Hozzátette, az orosz vakcinát mínusz 20 fokon kell tárolni, ami kényelmesebb, mint a Pfizer vakcinájának mínusz 80 fokos tárolási követelménye.

Szólt arról is, hogy a megmaradt oltóanyagot nem dobják ki, hiszen hűtőben akár egy hétig is tárolható; "egy olyan országban, ahol oltásokból egyelőre hiány van", ott egyetlen egy védőoltás kidobása is "óriási nagy hiba lenne" - fogalmazott.

Címlapkép: Getty Images