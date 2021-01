Müller Cecília: a második oltás után hevesebb reakciók látszanak, de ez csak jót jelent

Zajlik a védőoltások beadása. Nincs olyan vakcina a világon, ami 100 százalékos védelmet ad. A beoltotti szám még nagyon alacsony ahhoz képest, amit el szeretnénk érni - mondta el Müller Cecília.

Ma is szállít egy adag oltóanyagot a Pfizer, több mint 11 ezer fő részére. Holnap több mint 25 ezer fő részére elegendő Pfizer-vakcina érkezik, a Moderna pedig vasárnapra ígért további 9 ezer fő beoltására alkalmas mennyiséget.

Mindegyik vakcina működik a koronavírus ellen, legyen szó mRNS-vakcináról, inaktivált vírust tartalmazó vakcináról, fehérje alapú vakcináról - mondta el Müller Cecília, emlékeztve arra, hogy annak idején a H1N1 vírus ellen például csak az inaktivált kórokozót tartalmazó vakcinák voltak hatásosak.

Az AstraZeneca is kapott engedélyt Magyarországon, de ők is kevesebbet tudnak szállítani. A gyártók folyamatosan változtatják, hogy mikor és mennyi vakcina elérhető, ezért is kellett más forrásokat keresni, ezért rendeltünk 1 millió főnek elegendő orosz Szputnyik V vakcinát, amelynek minden tételét meg fogják itthon vizsgálni – mondta el Müller Cecília. Tárgyalások zajlanak a kínai Sinopharm vakcinájáról is, ez egy elölt vírust tartalmazó vakcina, ami egy ismert, jól működő technológia.