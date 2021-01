Az Apple-t egy világjárvány sem tudja megtörni - Rekordbevételt jelenthet

Úgy tűnik, hogy egy világjárvány sem tudja megakadályozni az Apple-t abban, hogy történelmi rekordot döntsön, az elemzők prognózisai szerint ugyanis először léphette át a 100 milliárd dolláros álomhatárt a cég negyedéves bevétele. Az, hogy ez sikerült-e, szerdán, az amerikai tőzsdék zárása után derül ki, amikor az Apple közzéteszi 2020 negyedik negyedévnek pénzügyi beszámolóját.

Jön az Apple gyorsjelentése

Szerdán, az amerikai tőzsdék zárása után teszi közzé 2020 negyedik negyedéves gyorsjelentését az Apple, amelyben a várakozások szerint rekordbevételről számolhat be a cég,

a vállalat története során először lépheti át a 100 milliárd dolláros árbevételt.

A negyedik negyedév a karácsonyi vásárlások miatt jellemzően a legerősebb negyedév az Apple-nél szezonálisan és úgy tűnik, hogy ezt a globális koronavírus-járvány sem törte meg. Egyrészt ez annak köszönhető, hogy idén októberben az Apple piacra dobta a régóta várt 5G-s iPhone-jait.

Segíthettek az 5G-s iPhone-ok

Az 5G-s telefon piacra dobása az elemzők szerint akár egy komoly készülékcsere-hullámot, egy „szuper-ciklust” is elindíthatott a felhasználók körében. Az előző ilyen „szuper-ciklus” 2014-ben volt, amikor nagyobb kijelzőket vezetett be az Apple és két különböző méretű okostelefont dobott piacra. Akkor 231 millió darab okostelefont adott el az Apple a következő négy negyedévben, ami most is rekordnak számít a volumen tekintetében (legalábbis addig, amíg 2018-ban fel nem függesztette az értékesítési darabszám adatainak közlését az Apple.) A Morgan Stanley elemzője szerint 220 millió darab telefont adhat el az Apple a 2021-es pénzügyi évében, 22 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A lezárt negyedévben az értékesítéseket némileg korlátozhatták a beszállítói problémák, a kapacitások szűkössége és a globális chiphiány, ennek ellenére a Morgan Stanley elemzője szerint az iPhone 12-es sorozat az elmúlt öt év legnagyobb sikerű bevezetése lehetett az Apple-nél.

Az iPhone 12-es sorozat mellett a negyedév értékesítéseit az is segíthette, hogy a járvány következtében az otthoni munka és a digitális oktatás növekvő keresletet biztosított az Apple olyan termékeinek, mint a Macintosh számítógépek, vagy az iPadek, ami még az év utolsó hónapjaiban is kitartott.

Minden termékkategóriában a bevételek emelkedését várják az elemzők és a feltörekvő szolgáltatások üzletág szintén rekord negyedévet zárhatott az elemzők szerint, amely mostanra az iPhone után az Apple második legnagyobb bevételű divíziójává nőtte ki magát. A szegmens többek között az Apple Music, az Apple Pay, az iCloud és az Apple alkalmazásboltjának bevételeit foglalja magában.

Az elemzői konszenzus szerint a holnap esti gyorsjelentésében 103,3 milliárd dolláros bevételről számolhat be az Apple a 2020 október-decemberi időszakra, ami 12,5 százalékos növekedést jelent az előző év azonos negyedévéhez képest.

A profitok

Úgy tűnik, hogy népszerűek az Apple drágább, nagyobb tárhellyel rendelkező iPhone-jai a vásárlók körében, ami emelheti az átlagos értékesítési árat és magasabb profit marzsokhoz vezethet. Egyelőre az elemzők a konszenzus alapján arra számítanak, hogy az egy évvel ezelőttihez képest csökkenhetett a bruttó fedezeti szint az Apple-nél, 2020 negyedik negyedévére 37,9 százalékos bruttó fedezeti szintet várnak, szemben a bázisidőszaki 38,4 százalékkal.

2022 végére azonban 40 százalék fölé emelkedhet a bruttó fedezeti szint a vállalatnál a prognózisok szerint.

A Refinitiv konszenzusa szerint a működés eredmény szintjén közel 11 százalékos bővülésről számolhat be az Apple év/év alapon, a negyedéves működési eredmény 28,4 milliárd dolláros nyereség lehet. A nettó eredménye 23,8 milliárd dollárra rúghat, ami 7 százalékos növekedés, ennél nagyobb mértékben nőhet az egy részvényre jutó eredmény a saját részvény vásárlásoknak köszönhetően. 1,41 dolláros EPS-t jósolnak az elemzők, ami közel 13 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőttinél.

Az Apple főbb negyedéves számai 4Q 19 4Q 20 várt változás év / év nettó árbevétel (millió USD) 91 819 103 276 12,5% bruttó fedezeti szint (%) 38,4% 37,9% -0,4% működési eredmény (millió USD) 25 569 28 368 10,9% működési eredményszint (%) 27,8% 27,5% -0,4% nettó eredmény (millió USD) 22 236 23 829 7,2% EPS (USD) 1,25 1,41 12,8% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Mire érdemes még figyelni a gyorsjelentésben?

A menedzsment rendszerint megfogalmaz számszerű bevételvárakozásokat a következő negyedévre, ez vitathatatlanul fontos a befektetőknek, hiszen jó visszajelzést ad arról, hogy mennyire optimista a vezetőség. Ez az elmúlt három negyedévben a koronavírus-járvány okozta bizonytalanságra hivatkozva elmaradt.

Érdekes lehet az is, hogy hogy alakulnak az Apple kínai értékesítései, hogy a Huawei gyengélkedéséből tud-e profitálni. Az Apple-nél jelenleg Kína a harmadik legnagyobb divízió a bevételek tekintetében.

A készpénzállomány alakulása is hordoz információkat, az Apple hagyományosan egy erős készpénztermelő-képességgel működő cég, ami lehetővé teszi, hogy több milliárd értékben vásároljon részvényeket a vállalat és osztalékot fizessen. Osztalékemelésről jellemzően tavasszal szokott döntés születni az Apple-nél.

Árfolyam és árazás

Erős volt a tavalyi és a nagy technológiai vállalatoknál és ez alól az Apple sem jelentett kivételt, a vállalat részvényeinek árfolyama 75 százalékot száguldott 2020-ban. Idén 7 százalékos pluszban áll a részvény, amivel felülteljesíti az irányadó amerikai indexeket.

Az utolsó 5 negyedéves gyorsjelentésből 3 után emelkedett a részvények árfolyama.

Az árfolyam emelkedésénél jóval kisebb mértékben emelkedtek az elemzői profitvárakozások, ennek megfelelően pedig tavaly az Apple részvényeinek értékeltsége is megugrott, a 12 havi előretekintő P/E ráta már közel 35-szörös.

Ez több mint a kétszerese az elmúlt 10 év átlagos 12 havi előretekintő P/E rátájának és az S&P IT indexhez viszonyítva is jelentős prémium alakult ki azután, hogy az utóbbi 10 évben jellemzően diszkonttal forogtak az Apple részvényei.

Címlapkép: Apple