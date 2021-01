Kis mínuszokkal zártak az amerikai indexek a csúcsdöntések után

Pozitívan kezdik a napot a vezető amerikai részvényindexek is, az S&P 500 0,2 százalékkal, a Dow Jones 0,4 százalékkal, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került feljebb. Az emelkedést segíti, hogy továbbra is jól alakulnak a vállalati gyorsjelentések, a Johnson & Johnson és a 3M pénzügyi eredményei is a várakozások felett alakultak. Emellett a befektetők arra számítanak, hogy újabb pénzügyi stimulus érkezhet majd, ám ennek időzítése még egyelőre kérdéses, akár március közepéig is kitolódhat Chuck Schumer szerint, aki a szenátus demokrata frakciójának vezetője.