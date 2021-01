Big Short 2. – Nincs megállás, őrület a tetőfokon

Számos esemény mozgatja meg ma a pénzpiacokat, erőset jelentett a Microsoft , a zárás után jelent a Tesla , és a Fed kamatdöntő ülése is ma van. Ezzel szemben mindenkit csak egy dolog érdekel: mi van már megint a GameStoppal?

Kedden a világ legforgalmasabb részvénye volt a GameStop és a zárásig 93 százalékot ralizott. Ma sincs megállás, jelenleg 86 százalékos pluszban jár a részvény, amivel múlt csütörtök óta már majdnem 9-szeresére emelkedett az árfolyam. Akkora rali van egyébként a GameStopban, hogy hétfőn 9-szer, kedden pedig 5-ször kellett szüneteltetni a kereskedést.

A Scion Asset Management vezetője, Michael Burry (a Big Short című könyvből és filmből is ismert) is azt mondta, hogy ami a GameStoppal történik az abnormális, őrület és veszélyes – és egyébként 2019 augusztusában 4 dollár alatt vett a részvényből, ami mostanra 366 dollárt ér, bár az nem ismert, hogy még tartja-e a pozícióját.

Ha valaki lemaradt volna az eseményekkel, a GameStop a világ egyik legshortoltabb részvénye, ami alapvetően akár el is rettentheti a befektetőket. De ez itt már egy másik világ, itt olyan piaci erők mozgolódnak a háttérben, amelyek a visszájára fordították az egész sztorit. Pontosabban nem is a háttérben, hiszen a Reddites wallstreetbets mindenki számára elérhető befektetői fórum, ahol már egy ideje tervezték, hogy rávetik magukat a GameStopra. Múlt pénteken ez meg is történt és mivel az árfolyam meredeket emelkedni kezdett, a shortosok kénytelenek voltak zárni a pozícióikat, ami további árfolyam emelkedéshez vezetett, ami további shortzárást generált és így tovább – röviden: kialakult a történelem egyik legdurvább short squeeze és a bulinak nagyon úgy néz ki, hogy még most sincs vége.

A Melvin Capital egyik alapkezelője a CNBC-nek adott keddi interjújában arról számolt be, hogy a hedge fund óriási veszteségek után zárta a GameStoppon lévő short pozícióját, és a Citedelltől és a Point72-től kapott egy 2,75 milliárd dolláros mentőövet, hogy elkerülje a margin callt.

Emellett a másik nagy shortos, a Citron Research igazgatója is arról számolt be, hogy a shortpozíciók nagy részét már 90 dollárnál zárták.

An Update from Citron Research via https://t.co/ZGwLkQ4IY1 — Citron (Research) January 27, 2021

Azt nehéz megmondani, hogy meddig mehet még el az árfolyam, hiszen ugye több bejelentés is érkezett a hedge fundoktól, hogy már zárták a short pozícióikat, viszont a Reuters adatbázisa szerint a short interest továbbra is 102 százalékos, tehát a squeez akár még nagyon sokáig is folytatódhat (bár az biztos, hogy a régiek helyett új short pozíciók épültek ki).

Nem csak a kisbefektetők, de a világ legnagyobb alapkezelőjének számító BlackRock is nagyot nyerhetett az eszement ralin, a cég keddi közleménye szerint 2020. december 31-én 9,2 millió GameStop részvénye volt a BlackRocknak, ami 13 százalékos részesedésnek felel meg.

Ha egyébként valaki most is benne van a sztoriban, annak a thicc_dads_club nevű felhasználó készített néhány forgatókönyvet - hol máshol, mint Redditen - arra az esetre, ha exitet keres, illetve néhány gyakran feltett kérdésre is válaszol. Érdemes azért fenntartásokkal kezelni a posztban olvashatókat.

Végül érdemes még arra is kitérni, hogy a GameStop esete egy egész lavinát indított el, amelynek az egyik következő célpontja az AMC nevű mozilánc, amelyik szintén a legshortoltabb részvények közé tartozik és ma közel 230 százalékot rántottak rajta.

Forrás: ZeroHedge

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images