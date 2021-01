Elkezdődött a jelentési szezon a techóriásoknál - Jó hírt hozott az első fecske

Nagyot lendített a világjárvány a Microsoft cloud üzletágán, ez 2020 utolsó negyedévére is kitartott, folytatódott a cloud szolgáltatások bevételeinek dinamikus növekedése az amerikai szoftveróriásnál - derült ki a társaság gyorsjelentéséből. A globális chiphiány ellenére megugrottak az Xbox-értékesítések a karácsonyi időszakban és a LinkedIn hirdetési bevételei is lassan a válság előtti dinamikával növekszenek. Mindezeknek köszönhetően Microsoft kétszámjegyű bevétel-és profitnövekedést könyvelt el a lezárt időszakban és az elemzői várakozásokat is felülteljesítette, így jól fogadták a befektetők a gyorsjelentést, a részvények árfolyama emelkedett a zárás utáni kereskedésben. A Microsoft negyedéves eredményei azért is kaptak kiemelt figyelmet a befektetők körében, mivel az amerikai techóriások közül elsőként jelentett és a következő napokban követik a többiek.