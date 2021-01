Megérkezett Magyarországra a legújabb koronavírus elleni gyógyszer

Szerdán érkezik a bamlanivimab nevű, koronavírus elleni gyógyszer Magyarországra, a készítményt elsőként a Dél-pesti Centrumkórház és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet alkalmazhatja - nyilatkozta a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója az M1 aktuális csatornának. Közben az MTI fotóiból kiderül: a szállítmány már meg is érkezett hazánkba, egész Európában Magyarország alkalmazhatja elsőként a készítményt.

Vályi-Nagy István azt mondta, hogy a készítmény egy már meggyógyult beteg vérplazmájából készített monoklonális antitest, amely az esetek háromnegyedében megakadályozza, hogy súlyosabb szövődmények alakuljanak ki, és emiatt a beteg kórházba kerüljön.

A készítményt az igazolt megbetegedés után egy héttel, maximum tíz nappal lehet beadni azoknak a betegeknek, akiknél nagy a kockázta a betegség súlyos lefolyásának, de még nem kerültek kórházba - ismertette.

Hozzátette: a gyógyszert egyórás infúzió formájában, járóbeteg-ellátás keretében kell beadni. Azt, hogy ki kapja meg a gyógyszert, az orvosok döntik el.

A főigazgató beszélt arról is, hogy a szert Amerikában már bevezették, és sok ember meg is kapta már. Magyarországon először a Dél-pesti Centrumkórházban és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben próbálják ki egy-két hétig, majd fokozatosan bevezetik más intézményekben is - közölte, hozzáfűzve: a készítményből három ütemben több mint hatezer adag érkezik Magyarországra, de ha a későbbiekben többre lesz szükség, újból lehet belőle rendelni.

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán