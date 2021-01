Közel 300 millió forintot kapott az elmaradt foglalások után az Opus szállodalánca

Közösséget építünk!

2020 végén a kormány úgy döntött, hogy a koronavírus járvány miatt az (üzleti vendégek fogadását kivéve) bezárásra ítélt szálláshelyek elmaradt foglalásaik után a november 11. és december 10. közötti időszakra az elmaradt bevételeik 80 százalékát megkapják állami támogatás formájában.

A meghiúsult foglalásokra összesen 3 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett be a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz, szállodák, panziók, közösségi szálláshelyek, kempingek is kérvényezték a kompenzációt. A feltétel az volt, hogy a száláshelyek nem küldhették el a dolgozóikat és a munkavállalóikat ki kellett fizetniük akkor is, amikor a szálláshelyek zárva voltak.

Bár a Magyar Turisztikai Ügynökség nem tette közzé a támogatott szálláshelyek listáját, a Kisfaludy-program dokumentumaiból kiderül, hogy ki mekkora támogatást kapott – fedezte fel a 24.hu.

Ebből kiderül, hogy a legnagyobb támogatást egy sárvári hotel, a Spirit Hotel Thermal Spa kapta, amely 146 millió forintos kompenzációban részesült.

A második legnagyobb összeg az egerszalóki Saliris Resort Spa Hotelhez került, 93 millió forint. Az egerszalóki hotel az Opus Global alá tartozó Hunguest Hotels szállodalánc tagja, ezzel együtt a Hunguest Hotels szállodái összesen 289 millió forintos támogatást kaptak. A Hunguest a legnagyobb belföldi szállodalánc, 26 szállodával (ebből 9 kapott támogatást), így nem meglepő, hogy ez a lánc jutott a legnagyobb támogatáshoz összességében (a másik nagy hazai szállodalánc, a Danubius Hotels mindössze 65 millió forintos kompenzációt kapott.)

Az Opusnál a turizmus az egyik stratégiai üzletág, bár a bevétel alapján nem a legnagyobb, 2020 harmadik negyedévében (amit már jelentősen visszavetett a járvány) 7,2 milliárd forint működési bevétele volt az üzletágnak. A járvány első hullámában elbocsátásokkal igyekezett visszavágni a költségeit az Opus a szállodáinál, illetve a már korábban betervezett felújításokat előrehozta, kihasználva a kényszerű bezárást.

