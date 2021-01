Nagyot raliznak az amerikai tőzsdék, igazi hullámvasút Európában

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Erősen teljesítenek az amerikai tőzsdék a tegnapi mínuszok után, az S&P, a Dow Jones és a Nasdaq is szépen emelkedik. A kedvező hangulatot segíti, hogy a várakozásoknak megfelelően alakultak a negyedik negyedéves GDP adatok, ami azért nagy szám, mivel az elmúlt időszakban egyre súlyosbodott a járványhelyzet. Emellett a munkanélküliségi adatok sem alakultak rosszul. Európában igazi hullámvasút látható, csúnya kezdés után már szinte raliznak a részvényindexek. A BUX is felülteljesítő volt ma, elsősorban az OTP és a Mol teljesítményének köszönhetően. Alapvetően a ciklikus papírok körében láthatóak nagy kilengések. Alaposan megfordult tehát a piaci hangulat, és emellett emelkedik az arany, az ezüst és a bitcoin is. Európai oldalon az is segített, hogy a Pfizer és a BioNTech közleménye szerint az oltóanyaguk véd a szuperfertőző koronavírus ellen is.