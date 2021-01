Veszteséges lett a Wizz Air, de ezen nem is kell csodálkozni

Közösséget építünk!

Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek ide kattintva.

Közzétette negyedik negyedéves eredményeit a Wizz Air, amelyben – ahogy arra számítani lehetett a koronavírus-járvány tükrében – az utasforgalom jelentős visszaeséséről és komoly veszteségekről számolt be a társaság. 2020 negyedik negyedévének (ami a vállalat 2021-es pénzügyi évének harmadik negyedéve) főbb számai:

2,268 millió utast szállított az október-decemberi időszakban a vállalat, ami 77 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A férőhely-kihasználtságot mérő load factor 63 százalék volt, szemben a bázisidőszaki, még a járványkitörés előtti 93 százalékkal.

150 millió euró bevétele volt a negyedévben a légitársaságnak, ami szintén 77 százalékos zuhanás év/év alapon.

EBITDA-szinten 41 millió eurós veszteségről számolt be a cég, szemben a bázisidőszaki 131 millió eurós profittal.

A nettó eredmény 116 millió eurós veszteség lett, 2019 október-decemberi negyedévében 21 milliós profitot könyvelt el a cég.

Az egyik legfontosabb mutató most a készpénzállomány alakulása, ami bár jelentősen megcsappant az egy évvel ezelőtti szintről, de még mindig 1,2 milliárd euróra rúgott december végén. Ez 20 százalékos csökkenés egy év alatt.

A Wizz Air most arra fókuszál, hogy erősítse a piaci pozícióját és megőrizze likviditását, a kormányzati korlátozó intézkedések ugyanis továbbra is gátolják az utazásokat – kommentálta a negyedéves eredményeket a vállalat vezérigazgatója, Váradi József. Hozzátette, hogy továbbra is figyelnek a költségstruktúra optimalizálására és a készpénzállományukra, amit januárban egy 500 millió eurós kötvénykibocsátással segítettek. Ez a légitársaság történetének első kötvénykibocsátása, amelynek során 3 éves lejáratú kötvényeket bocsátott ki a vállalat, kihasználva a kedvező feltételeket, ami abból következik, hogy a Wizz Airt befektetési kategóriába sorolják a hitelminősítők (amivel most nem sok európai légitársaság büszkélkedhet).

A szektor kilátásaival kapcsolatban Váradi József hozzátette, hogy továbbra is bizonytalanságot okoz a covid, de a kulcsfontosságú piacain elkezdődött a vakcináció, így reményei szerint az idei év arról fog szólni, hogy kijövünk a válságból.

A Wizz Air erre az időszakra úgy készül, hogy 14 bázissal növelte hálózatát és elindult a közel-keleti leányvállalat, a Wizz Air Abu Dhabi. A légitársaság folytatta a flottája megújítását, immár 137 repülőgépből áll a flottája, amelyek átlagosan 5,5 évesek és gépenként 203 utast tudnak szállítani. Mindezeknek köszönhetően a cégvezér szerint a Wizz Air strukturális győztesként kerülhet ki a koronavírus-válságból.

A részvények árfolyama mérsékelten emelkedik a mai kereskedésben, 1,8 százalékos pluszban állnak a londoni tőzsdén, de mindezt úgy, hogy közben kedvezőtlen hangulat uralkodik az európai tőzsdéken, a FTSE-100 közben 1,3 százalékot esett. A Wizz Air részvényei kiemelkedően teljesítettek tavaly a szektorban, új történelmi csúcsra ment az árfolyam. Idén volt egy korrekció, 6 százalékot esett az árfolyam.

A Wizz Air árfolyamának alakulása

Címlapkép: Wizz Air