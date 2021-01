Elon Musk lecsapott Twitteren, a GameStop után a lengyel videojáték-fejlesztőt is alaposan megtolta

Az évtized játékának szánt, de aztán némileg megbicsaklott Cyberpunk 2077 gyártójának, a lengyel CD Projektnek a részvényei a decemberi fiaskót követően nem teljesítettek kifejezetten jól.

A többször is tologatott, de végül december 10-én megjelent játékot készítő cég részvényei mintegy 50 százalékot estek a játék megjelenése előtti néhány nap és január eleje között.

A játékot megvásárló gamerek elég sokat panaszkodtak amiatt, hogy rengeteg a hiba a játékban, nem egyszer jelentősen rontva az élményt vagy játszhatatlanná téve. Nyilván igyekezett a gyártó minél gyorsabban javításokat eszközölni, igyekezett nyugtatni a kedélyeket, de

a helyzet annyira rossz volt, hogy végül az egyébként a visszatérítéseiről nem túl híres Sony is fogta, és levette digitális polcairól a játékot, és közölte, hogy mindenkinek visszafizeti a pénzét, aki szeretné.

Ilyenre természetesen csak a legritkább esetekben kerül sor, és az még annál is szokatlanabb, hogy egy ennyire nívós stúdióval történjen meg ez a szégyen.

A videojáték-fejlesztő részvényei a jelentős esés után csak lassan találtak magukra, de aztán tegnap jött Elon Musk, és tett róla, hogy ez ne így legyen.

Előbb kiposztolt egy képet a Tesla új szedánjáról, a Plaid Model S-ről, amelynek a monitorján egyébként a lengyel videojáték-fejlesztő egy másik játéka látható, a Witcher 3.

Majd ezután hozzátette, hogy egyébként simán lehet az új modellen játszani a Cyberpunk 2077-tel is, majd meg is dicsérte a játékot, hogy mennyire szép a játék vizuális megjelenése és esztétikája, különösen a belső tereké.

The esthetics of Cyberpunk are incredible btw. The interior design is.