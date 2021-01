Folytatódik a gigászi háború a redditesek és a shortosok között

Tovább folytatódik az őrület a reddites kisbefektetők által felrobbantott részvények körül, tegnap elképesztő hullámvasúton voltak a sztárpapírok árfolyamai, a köztudatba legmarkánsabban bekerült GamesStop árfolyama például közel 40 százalékos pluszban is volt a kereskedés során, de végül jelentős mínuszban zárta a napot a papír az online brókercégek szigorítása miatt.

Folytatódik az őrület a tőzsde sztárpapírjai körül, továbbra is a redditesek és a shortosok gigászi küzdelmét figyelhetjük. A tegnapi "csatát" a shortosok nyerték, nap közben jelentősen csillapította ugyanis a kisbefektetői csorda menetelését, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet jelezte, hogy a befektetők védelmének érdekében "rendet tesznek" a káoszban és felülvizsgálnak bizonyos piaci szereplőket. Erre a bejelentésre több neves online brókercég is reagált, ezzel beindult a pánikreakció ami során rengeteg kisbefektető adta el a részvényeit. A hírhedt Robinhood például kvázi betiltotta a sztárpapírok vételét egy blogbejegyzésben az erőteljes piaci kilengésekre és a befektetővédelemre hivatkozva, illetve egészen pontosan egy felső limitet határoztak meg az említett részvények vásárlását illetően – ez a szám

a GameStop részvényénél például öt darabot jelent,

szóval tulajdonképpen tényleg betiltásról volt szó.

A Robinhood korántsem volt egyedül a szigorításokkal, a nagyobb amerikai brókercégek közül például a Webull, az M1 és a Public is ideiglenesen beszabályozta az ominózus papírok vételét, de például Magyarországon is sorra korlátozták a kereskedést a sztárpapírokban.

Persze azonnal érkezett a reakció a vonatkozó wallstreetbets reddit fórumán, egy több, mint 85 ezer lájkot kapó komment szerint például

érdemes lenne polgári peres eljárást indítani a Robinhood és társaik ellen,

persze sokan egyáltalán nem ütköztek meg a szigorításokon, és újabb vételi lehetőséget vélnek felfedezni a bizonytalanság miatti visszaesésben (illetve a szintén rengeteg kedvelést bezsebelő kommentelő ha már itt járt, a Dogecoinról is megosztotta tömör véleményét).

Mindenesetre az elmondható, hogy a SEC jelzése és a nagyobb online brókercégek szigorítása

komoly eladási hullámot eredményezett a sztárpapíroknál,

a GameStop például 44,3 százalékos mínuszban zárta a napot,

az AMC 56,7 százalékkal került lejjebb,

míg a Bed Bath & Beyond részvénye 36,7 százalékot esett.

Persze ezzel még nincs vége a drámának, a kereskedés utáni órákban ugyanis sorra döntöttek úgy a brókercégek, hogy eltörlik a szabályozásokat, ismét lehet zsákolni a sztárpapírokat például a Webullnál, az M1-nél és a Publicnál. A “legnagyobb halnál”, a Robinhoodnál egyelőre továbbra is limitált mennyiségben engedélyezik a sztárpapírok vételét a The Verge értesülései szerint. Meg is lett a gyors lazítás eredménye, a kereskedés utáni órákban ismét jelentős pluszokat láthattunk a fent említett három papír részvényében – ennek tükrében

újabb eszeveszett ralira számíthatunk a mai kereskedésben is, hacsak nem lép közbe esetleg a tőzsdefelügyelet vagy a kormányzat.

