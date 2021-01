Koronavírusvakcina-regisztráció Magyarországon: hasznos kérdések és válaszok egy helyen

Decemberben elindultak a koronavírus elleni védőoltások itthon, ami ingyenes és önkéntes, ezért mindenkinek jeleznie kell, aki szeretné beoltatni magát. A koronavírusvakcina-regisztrációra hónapok óta lehetőség van, eddig közel 2 millión éltek is vele. A koronavírus vakcina jelentkezést a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet megtenni, illetve magánegészségügyi szolgáltatók is kínálnak rá lehetőséget. A koronavírus vakcinák szállítmányai folyamatosan érkeznek az országba, az eddig elérhető koronavírus vakcinák Magyarországon a Pfizer és a Moderna vakcinája. De az engedélyezett vakcinák közé tartozik már itthon a brit AstraZeneca és az orosz Szputnyik V vakcina és az operatív törzs mai közlése szerint az egyik kínai vakcina is felkerült a biztonságos vakcinák listájára. Az eddig engedélyezett vakcinák mindegyikéből két dózis szükséges, több hét eltéréssel, a koronavírus vakcina mellékhatásai jellemzően a második adag után jelentkeznek. A jelenleg elérhető vakcinákkal kialakul a koronavírus-védettség, azt, hogy ez mennyi ideig tart ki, még a jövő kérdése. Az alábbiakban összeszedtük, hogy mire jó az oltás és hogy hogyan zajlik az oltás menete.