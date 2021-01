Izzadnak a tenyerek, hogy mikor, milyen árszinten vegyünk légitársaságokat, de nem árt óvatosnak lenni - véli a Bukta Gábor, a Concorde elemzője. A szektor papírjai a tavalyi év utolsó negyedévében jelentős emelkedést mutattak a vakcinahíreknek köszönhetően és a jelenlegi árazásokat is figyelembe véve a következő hónapok hozhatnak még jó beszállókat egyes légitársaságokban.

Mikor vegyünk légitársaságot?

Izzadnak a tenyerek, hogy mikor, milyen árszinten vegyünk légitársaságokat, de nem árt óvatosnak lenni véleményünk szerint, ha most azonnal ki akarjuk használni az év eleji korrekciót.

A vállalatok papírjai a tavalyi év utolsó negyedévében jelentős emelkedést mutattak, a pozitív vakcinahíreknek köszönhetően elképesztő mennyiségben, szinte válogatás nélkül vették a befektetők a légitársaságok részvényeit 2020 utolsó negyedévében.

Csak hogy a legerősebb papírokat vegyük szemügyre, Európában az easyJet, az IAG, valamint az Air France-KLM is 70 százalék (EUR) körüli ralit mutatott be a negyedik negyedévben, míg az USA-ban a Spirit Airlines volt a sztár a maga 46 százalékos (EUR) emelkedésével. Bár voltak kimagasló teljesítmények, a diverzifikált portfólió hívei sem járhattak rosszul, ugyanis a Bloomberg globális légitársaságokat tömörítő indexe is szép, 22 százalékos (EUR) teljesítményt mutatott az adott időszakban.

Felmerülhet a kérdés: valóban kimagaslóak voltak az év végi hozamok, vagy csak optikai csalódás, amit láthattunk? A következő táblázatokban összegyűjtöttük, hogy a legnagyobb európai és amerikai légitársaságok, valamint az őket tömörítő indexek milyen negyedéves hozamot produkáltak átlagosan a 2000-es évek eleje óta.

Az első táblázat tartalmazza, hogy hány alkalommal emelkedtek vagy csökkentek a részvényárak az adott naptári negyedévben 1999 után vagy a kibocsátásuk óta, a második táblázat a pozitív negyedévek arányát mutatja, míg a harmadik az adott negyedévek átlagos EUR hozamaira mutat rá.

A statisztikából arra a következtetésre juthatunk, hogy a légitársaságok részvényei historikusan az utolsó negyedévben teljesítenek a legjobban, míg januártól szeptemberig kifejezetten gyengéknek bizonyulnak. Ezt figyelembe véve nem meglepő az extrém árfolyammozgás a tavalyi év végén. A naptári első három negyedév jellemzően oldalazásról, vagy némi negatív korrekcióról szól.

Forrás: Bloomberg, Concorde elemzés

Az utolsó negyedév historikus kimagasló teljesítménye arra vezethető vissza meglátásunk szerint, hogy a légitársaságok a profitjuk túlnyomó részét nyáron realizálják, az erre az időszakra vonatkozó vállalati gyorsjelentéseket pedig október végén és novemberben publikálják.

Azt nem állíthatjuk, hogy idén is folytatódni fog ez a trend és nem lehet majd nagy árfolyam-emelkedésekre számítani az év első 9 hónapjában, de az idei index szintű korrekció a légitársaságokban eddig jól illeszkedik a korábbi 20 év mintájába. Jelenleg Európában ugyanis már 3 százalék körüli esés bontakozott ki, míg a tegnapi őrült short zárás tükrében az amerikai index is csak év eleji szintekre volt képes visszakúszni euróban.

Ez alapján nem csak statisztikailag, de a jelenlegi árazásokat is figyelembe véve a következő hónapok hozhatnak még jó beszállókat a kedvelt légitársaságokban, így nem árt résen lenni, s a türelem, megfontolt pozíció építés kifizetődő stratégia lehet.

