Turbulens időszak a tőzsdéken - Melyik magyar részvényben van most fantázia?

Az első hatékony vakcinával kapcsolatos bejelentést követően óriási rali indult a világ tőzsdéin, főleg az olyan lemaradó piacokon, mint a magyar is. A magyar tőzsde részvényindexe, a BUX november eleje óta, azaz alig 3 hónap alatt közel 40 százalékot ralizott, miközben az amerikai S&P 500 kevesebb, mint 15 százalékkal került feljebb ugyanezen az időtávon. A magyar tőzsde jó teljesítménye első sorban annak volt köszönhető, hogy a hazai nagypapírjaink jellemzően ciklikus részvények, amelyeket alaposan megütöttek a koronavírus-járvány alatt, viszont a vakcinával kapcsolatos remények óriási lendületet adtak például az OTP-nek és a Molnak. Az elmúlt hónapokban látott komoly ralit azonban a mostani hetekben követte egy korrekció a magyar részvények esetében, ezért megnéztük, hogy melyek azok a fontos technikai szintek, amelyekre érdemes figyelniük a befektetőknek.

OTP

Az OTP grafikonján a szeptemberi túladottságot követően láttuk a trendfordulót, majd az októberi oldalázásból meredeken kezdett el emelkedni az árfolyam, szűk két hét alatt több mint 25 százalékot ralizott az OTP. Az látszik egyébként a grafikonon, hogy a mostani emelkedő trendben minden komolyabb emelkedés előtt volt egy bázisépítés, onnan pattant az árfolyam. Viszont a legutóbb lokális csúcsról több mint 8 százalékos esést láttunk, így a korábbi sorminta megszakadt, ami kevésbé biztató jel főleg azért is, mert a 9 és a 20 napos mozgóátlag, illetve az október végétől húzott trendvonal alá került az árfolyam.

Hozzá kell még tenni azt is, hogy a havi grafikon egyáltalán nem szép, az e havi emelkedés nagy részét már visszaadta az OTP és látszik egy óriási kanóc a havi gyertyán, ami után sok esetben folytatódni szokott az esés, ebben az esetben érdemes lehet figyelni a 12 400 forintos szintet, ahová a szeptemberi-januári emelkedésre húzott 38,2 százalékos Fibonacci szint is esik, illetve ezt követően 12 000 forintnál egy kifejezett erős támaszzóna található.

Egyelőre azért korai lenne pánikba esni, mert hiszen a mostani 13 200 forint körüli szint több szempontból erősnek tűnik, egyrészt többször volt már korábban támasz és ellenállás is, de a szeptemberi-januári emelkedésre húzott Fibonacci 23,6 százalékos szintje is ide esik. Emellett az RSI értéke hónapok óta nem látott szintre csökkent, így jelenleg a túlvettségtől rövidtávon nem kell tartani, tehát a mostani bázisépítés után egy felpattanás is benne lehet a pakliban, ekkor az 14 000 forintos szint lehet érdekes, illetve érdemes lesz a januári lokális csúcsot figyelni.