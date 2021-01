Kit érdekel már Warren Buffett, amikor a sikerhez elég csak padlóig nyomni a gázpedált

Kicsit ahhoz hasonlít az elmúlt hónapok piaci hangulata, mint amikor a Halálos Iramban című filmek főszereplője, Dominic „Dom” Toretto benyomja a padlógázt, és átugrat a több mint 3 millió dollárba kerülő tűzpiros Lykan Hypersporttal az Etihad tornyok között. A jelenet végén Dom és az azóta elhunyt Paul Walker által játszott Brian O’Conner exnyomozó még éppen időben ugrik ki a veszélyesen pörgő járműből mielőtt az lezuhan a mélybe.

Jelenleg tehát ott tartunk a piacok esetében, amikor már szinte teljes sebességgel robog az autó, talán már a tornyok között repül, de az utasok még a belső térben tartózkodnak. A különbség az, hogy a tőzsdék esetében korántsem biztos, hogy minden befektető időben ki tud majd ugrani a száguldó járműből, ha egyszer megszűnik a piaci eufória, ami a korábbi években azért általában elég csúnya véget ért. Elég csak a 2008-as gazdasági világválságra vagy a dotcom-lufira gondolni, és persze lehet azt mondani, hogy ezúttal más a helyzet, de kétségtelen, hogy vannak erősen buborékra emlékeztető jelek.

S&P 500 Shiller PE Ratio is at 31.83x, more than double the median at 15.76x. Based on avg. inflation-adjusted earnings from the previous 10 years, known as the Cyclically Adjusted PE Ratio (CAPE) #CAPE