A koronavírus évében is növekedni tudott az AutoWallis

A koronavírus miatti korlátozások ellenére, részben a tavaly végrehajtott hat tranzakciónak köszönhetően a piaci átlagot meghaladó növekedést ért el az AutoWallis az autóértékesítés terén 2020-ban. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat 39 százalékkal több gépjárművet értékesített 2020-ban, mint az azt megelőző évben, míg a szolgáltatások terén a szerviztevékenység 33 százalékkal bővült.

Közösséget építünk!

Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek ide kattintva.

Az autóbérleti piac kivételével minden területen erős évet zárt AutoWallis, melyet akvizíciók és üzletfejlesztések is támogattak. A tőzsde autós vállalata 39,4 százalékkal, 8 376 darabra növelte az értékesített gépjárművek számát. A koronavírus miatti piaci visszaesés (Magyarországon pl. -8%) ellenére 7 százalékpontot tett ki az organikus bővülés az összes gépjármű-értékesítésben, míg további 33 százalékpont a 2020-ban végrehajtott hat tranzakciónak volt köszönhető.

A társaság tavalyi értékesítési számait bemutató Sales Report-ja új bontásban mutatja be a csoport értékesítési adatait, mivel a végrehajtott tranzakciók már 2021-ben jelentősen növelik a csoport árbevételét, ugyanakkor átalakítják az AutoWallis üzletági összetételét.

Ormosy Gábor, a vállalat vezérigazgatója ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a tranzakciók hatásai teljes egészében majd a 2021-es számokban jelentkeznek, de az összehasonlíthatóság érdekében a most közzétett jelentés is már az új üzletágak szerint bontja az adatokat. A vezérigazgató hozzátette, hogy a tavalyi évben a fedezetmegtartást a koronavírus helyzet miatti szállítási és keresleti ingadozások, valamint a forint árfolyamának kedvezőtlen alakulása és volatilitása is terhelte, amit az értékesítési darabszámok kiemelkedően kedvező trendje csak részben tudott ellensúlyozni.

2020-ban a Kiskereskedelmi üzletágon belül a szervizórák száma 32,6 százalékkal 65 823-ra bővült a tranzakciók hatását is figyelembe véve. A gépjárműkölcsönzést kedvezőtlenül érintette turizmus és üzleti célú utazás jelentős visszaesése, így a bérleti események száma 60,9 százalékkal 9 616 darabra csökkent, amelyet a flottaméret csak részben követett (-28,2%) a hosszabb távú bérleti szerződések hatása miatt.

Forrás: AutoWallis

Az AutoWallis árfolyama 1,9 százalékkal került ma feljebb, míg idén már 24,7 százalékos pluszban van.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde