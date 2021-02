Itt a tőzsdei csorda újabb célpontja, ezzel a dobással most szintet léptek

A reddites közösség hatalmas szenzációt okozott az elmúlt hetekben a GameStop és ahhoz hasonló részvények árfolyamának a felhajtásával. A folyamatban a befektetési alapok és hedge fundok egy része több milliárd dollár veszteséget szenvedett el. Most azonban szintet lépett a csorda és az ezüstpiacot szemelte ki magának, ami egy jóval nagyobb falat. Az ezüst árfolyama jelentősen emelkedik a reggeli órákban, és tavaly szeptember óta nem állt ilyen magasan. A határidős ezüstben rövid pozícióban lévő befektetők már most pánikolnak, hiszen a hirtelen megnövekedett reddites kereslet miatt hiány alakult ki a piacon. Azok pedig, akiknek lenne eladó ezüstje, azok meg inkább ülnek a kincsesládán, várva az emelkedést.

Az ezüstre is lecsapott a reddites csorda

A reddites közösség eddig egyelőre főleg kisebb célpontokat nézett ki magának, mint amilyen a GameStop, az AMC vagy a viccnek szánt kriptopénz, a Dogecoin, amiknek aztán alaposan felhajtották az árfolyamát. Most azonban az ezüstöt nézték ki maguknak, ami azért egy teljesen új szint.

Az ezüst árfolyama már közel 9 százalékot emelkedett reggel óta, és már 29 dollár felett áll unciánként, az elmúlt egy évben több mint 60 százalékkal került feljebb. Azt azonban érdemes megfigyelni, hogy ilyen magasan már tavaly szeptember óta nem volt az ára.

Az ezüst árfolyama hagyományosan együtt mozog az arannyal, ott azonban nem figyelhető meg hasonlóan magas kiugrás, mint ami ma reggel látható. Ebből, és a korábbi hírekből lehet gyanítani, hogy ezúttal is a reddites csorda állhat a háttérben.

Ennek köszönhetően az arany / ezüst árfolyamának egymáshoz viszonyított aránya 2014 óta a legalacsonyabb.

Az SD Bullion nevű nemesfémek kiskereskedésével foglalkozó oldalon például az az üzenet fogadja látogatókat, hogy:

A példa nélküli kereslet miatt legalább 10 munkanapos szállítási késések várhatóak.

Az oldal vezetője, Tyler Wall pedig azt írta korábban, hogy:

A pénteki zárást követő 24 órában az SD Bullion közel 10-szer annyi ezüstöt adott el, mint amit normális esetben egy egész hétvége alatt adnánk el.

A kereskedő pedig igyekezett találni valakit, aki ki tudná pótolni a saját készleteiket a megnövekedett igények miatt, de nem találtak senkit, mivel a hatalmas volatilitás miatt mindenki óvatosabbá vált.

Egy másik érdekes jelenség, hogy emiatt a legtöbben, akik ezüstöt tartanak pillanatnyilag nem nagyon igyekeznek megválni tőle, hiszen arra számítanak, hogy az árfolyam jelentősen emelkedni fog még.

Emiatt azonban gyakorlatilag egy igen komoly rövid távú hiány alakult ki a piacon, hiszen a kereslet jelentősen és villámgyorsan emelkedett, miközben eladni senki sem szeretne.

Részben tehát máris kialakult egy önerősítő folyamat, ahol egyre többen szeretnének olyasmit, amiből egyre kevesebbet szeretnének eladni, legalábbis rövid távon.

Mi történik pontosan?

Az ezüstpiacon az az egyik legnagyobb probléma, hogy

nagyon kevés a fizikai ezüst, és a legtöbben határidős szerződéseket kötnek, ahol aztán a befektetők nem igényelnek leszállítást, az elszámolás többnyire készpénzben történik.

Emiatt nagyjából a határidős szerződések összege és a fizikai ezüst közötti arány általában legalább 100-szoros, vagyis a kontraktusoknak csak egy minimális része kerül valóban leszállításra.

Abban az esetben azonban, ha jelentősen és hirtelen megnövekedne a fizikai leszállítást igénylők aránya, akkor az biztosan felverné az árat is.

Az eladónak ugyanis a megnövekedett valós kereslet miatt meglehetősen nehéz olyan félt találnia, aki fizikailag is eladná neki az ezüstöt, amit le kellene szállítania a vevőnek. Ha pedig nem nagyon talál ilyen partnert, akkor az eladó maga is úgy zárja le a fennálló pozícióját, hogy határidőre vesz ezüstöt. Ez azonban egy igazi láncfolyamatot indíthat el, és az eladói pozíciók tömeges lezárása önmagában is felveri az ezüst árfolyamát. Azok pedig, akik fizikailag is birtokolják az ezüstöt, azok pedig gyakorlatilag csak ülnek és várnak a kincsesládán, amíg az ár elég magas nem lesz, és majd akkor lépnek.

Milyen a hangulat a redditesek között?

A redditesek között vannak olyanok, akik teljes erőbedobással vetették bele magukat az újabb őrületbe, mint az alábbi két fórumozó. Az első azt írja, hogy az ezüstöt nem lehet betiltani, amivel arra utal, hogy több brókercég is korlátozta a GameStop és más részvények kereskedését a múlt héten. Ehhez hozzáteszi, hogy irány a 420 dollár unciánként.

A második fórumozó pedig azt írja, hogy az utolsó 300 dollárját is beletette az ezüstbe. Ebből is jól látszik, hogy sokan - de nem mindenki - kifejezetten kisebb összegekkel száll bele a dologba, azonban ha elég sokan vannak, akkor ezzel is hegyeket lehet megmozgatni.

Egy harmadik fórumozó pedig a többieket próbálja lebeszélni az egészről, mondván, hogy például az egyil legnagyobb hedge fund, a Citadel, rengeteg ezüsttel rendelkezik, így az árfolyam felhajtása csak nekik szerezne még több profitot.

A redditesek között azért is különösen népszerűtlen a Citadel, mivel ők az egyik legnagyobb ügyfelei annak a Robinhoodnak, amely a múlt héten korlátozta a GameStop és más részvények kereskedését. A Robinhood ugyanis gyakorlatilag a Citadel felé tereli a leadott kereskedési megbízások egy jelentős részét, amin az meg árjegyző brókercégként profitál. Emellett korábban azt is közölték, hogy a Point 72 alapkezelővel együtt 2,75 milliárd dollárt fektetnek bele abba a Melvin Capitalba, aki a GameStop egyik legnagyobb shortosa is volt. Nem véletlen tehát, hogy néhány reddites szemét szúrja, hogy az ezüst árfolyamának a felverésével a Citadel is kifejezetten jól járna.

Címlapkép: Emmanuele Contini/Getty Images