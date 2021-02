Lázadás a tőzsdén, egyre nagyobb a csorda étvágya, egyelőre legyőzhetetlenek

Nagy Viktor Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt napokban a közösségekbe szerveződött kisbefektetőktől volt hangos a tőzsde, majdhogynem héttérbe szorult a normális üzletmenet, és mindenki azt figyeli, mi lehet a csorda következő nagy dobása, melyik piacra tódulnak be és verik szét az árfolyamokat, teljes mértékben elszakítva a fundamentumoktól. A mainstream média szeretné úgy tálalni a sztorit, hogy a kisbefektetők térdre kényszerítették a Wall Street-et, ez azonban nem ilyen egyértelmű. Persze, vannak nagy intézmények, amelyek dollármilliárdokat buktak (és nem sokan sírnak miattuk), de a másik oldalon nem csak a szabadságharcosok, hanem a Wall Street-i nagyágyúk is sokat kerestek. Az látszik, hogy új világ jön a tőzsdéken, és ebből még csak egy kis ízelítőt kaptunk, az új helyzethez a fórumok üzemeltetőinek, a brókercégeknek és a felügyeleteknek is alkalmazkodniuk kell, mégpedig villámgyorsan. És élesben.