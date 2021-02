Belehúztak a vevők, erős napja van az amerikai tőzsdéknek

Nem csak a tőzsdék, hanem az olaj árfolyama is ralizik ma, a Brent és a WTI típus is már több mint 2 százalékkal került feljebb a mai kereskedésben hordónként. Előbbi ezzel 57,8 dollárba kerül, míg utóbbi 54,8 dollárba. Az olaj árfolyama oldalazott az elmúlt hetekben, hiszen több országban is szigorúbb lezárások voltak, az amerikai jegybank elnöke, Jerome Powell is kedvezőtlenül nyilatkozott a gazdasági kilábalás üteméről, és késések voltak az oltóanyagok szállításában is.

A héten azonban több kedvezőbb hír is érkezett, több országban elkezdtek lazítani a lezárásokon, az AstraZeneca és a Pfizer-BioNTech is több oltóanyagot tud majd leszállítani a korábban vártakhoz képest, az eurózóna GDP-je pedig a várthoz képest kevésbé esett vissza a negyedik negyedévben. További pozitívum, hogy úgy tűnik az olajtermelő országok is tartották magukat a termelési kvótákhoz. A UBS becslései szerint a Brent ára hordónként elérheti a 63 dollárt is az év második felében.