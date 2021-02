Elképesztő gyorsjelentések, új történelmi csúcson a Google anyacégének árfolyama

Mint ahogy arról már korábban írtunk, egészen elképesztő negyedéves számokat közölt az Amazon tegnap, a tengerentúli tőzsdék zárása után közzétett negyedik negyedéves gyorsjelentésében. Bevétel soron rekordot értek el a cégnél,

az Amazon történetében először haladta ugyanis meg a 100 milliárd dollárt a vállalat negyedéves bevétele,

a tegnap jelentett 125,56 milliárdos bevétel 44 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakhoz viszonyítva, ezzel az elemzői várakozásokat is jócskán felülteljesítették a tech-óriásnál. Még ennél is nagyobb meglepetést okozott azonban, hogy Jeff Bezos bejelentette, hogy távozik a vezérigazgatói posztból és a harmadik negyedévtől a cég elnöke lesz. Arra hivatkozva hozta meg döntését a világ egyik leggazdagabb embere, hogy meglátása szerint a cég most van a csúcson, így ez az időszak megfelelő lehet az átszervezésekre.

A két fajsúlyos hír úgy tűnik, valamennyire kibalanszozta egymást, a piacnyitás után ugyanis nem mozdult el jelentősen az Amazon részvénye, az eddigi 0,2 százalékos mínusszal ezzel együtt idén 3,7 százalékos a plusz.

A Google anyacégének, az Alphabetnek is a tegnapi piaczárás után ismerhettük meg a negyedik negyedéves számait, az Amazonhoz hasonlóan elképesztően jó eredményekről tudtak beszámolni a cégnél - mind a bevételek, mind a profit tekintetében az elemzői várakozásokat felülmúló számokat közöltek, lendületesen növekedtek a hirdetési bevételek, különösen jól teljesített a YouTube. Egészen pontosan 56,9 milliárd dolláros bevételre tett szert az Alphabet 2020 negyedik negyedévében, ami 23 százalékos növekedésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest, és több mint 3 milliárd dollárral magasabb, mint az elemzői várakozás.

A nagyszerű negyedéves számokat kitörő lelkesedéssel fogadták a befektetők, valósággal rávetették magukat a papírra a mai kereskedés kezdetén, jelenleg 6,4 százalékos a plusz úgy, hogy a kereskedés első 10 percében az elmúlt 30 nap átlagforgalmának több mint 60 százalékát bonyolították.

A mai ralival új történelmi csúcsra került az árfolyam,

idén 16,8 százalékos a plusz.

Címlapkép: Ceng Shou Yi/NurPhoto via Getty Images