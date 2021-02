Ilyen, amikor nem a csorda mozgatja a tőzsdéket, de sok pénzt csinálni nem könnyű

A tőzsdei befektetések egy gyakorlati tantárgy, amelyet csak megtapasztalni lehet. Egy kedves ismerősömmel már egy ideje közös befektetési számlát vezetünk a saját egyéni számláink mellett, és rendszeres időközönként leülünk megbeszélni, hogy mit gondolunk a portfólióban található nevekről, illetve mi az, amit még hozzáadnánk szívesen. Ezek sohasem könnyű választások, hiszen a mérlegelés és elemzés mellett a szerencse is egy nagy faktor. Az alábbiakban egy ilyen történetet szeretnék megosztani, ahol egy réz- és egy uránbányász cég között vacilláltunk. Mindkét társaságot nem szerettük volna választani, mivel már így is dominálnak a befektetéseink között a nyersanyagokkal kapcsolatos cégek, különösen az olajiparból. Természetesen nem azt a részvényt sikerült választani, amelyik a következő nap közel 20 százalékot emelkedett. Ez persze nem azt jelenti, hogy rosszul döntöttünk volna a rendelkezésre álló információk alapján, így alább röviden írok néhány általános gondolatot a befektetésekről, a két cégről, arról, hogy milyen tényezőket mérlegeltünk, mit választottunk, és azt, hogy mi történt utána.

Gyakorlat teszi a mestert

Egyik alapvető meggyőződésem, hogy a tőzsdei kereskedés egy gyakorlati tantárgy. Függetlenül attól, hogy mekkora tudásra tesz szert valaki könyvek és a szakirodalom folyamatos olvasása mellett, a kereskedést magát nem lehet tanítani, csak tapasztalni. Ezt minden bizonnyal bárki alá tudná támasztani, aki már életében egyszer is befektetett részvénybe vagy egyéb értékpapírba. Semmilyen elméleti oktatás nem készíti fel az embert arra, hogy hogyan viselkedjen, amikor a befektetése éppen a duplájára emelkedett, vagy esetleg mínusz 50 százalékban áll. Sok esetben a mentális és a pszichológiai felkészültség és attitűd fontosabb lehet bármilyen DCF modellnél.

Ez nem azt jelenti, hogy az előzetes pénzügyi és befektetési ismeret nem fontos, sőt, kifejezetten hasznos lehet, de csak akkor, ha ehhez megfelelő gondolkodási keretrendszer és befektetési filozófia is társul.

Ezek sem jelentenek azonban tökéletes garanciát, hiszen az élet nagy tréfamester tud lenni.

A tőzsdei befektetés pedig nem tudomány, hanem legfeljebb tudományos jellegű, abban a szerencsének is nagy szerepe van, amely a legjobb választást is képes felülírni

– valahol a rulett és a sakk között helyezkedik el félúton.

Elég azonban a bölcsességekből, egy kedves ismerősömmel, akivel közös befektetési számlát vezetünk, elhatároztuk, hogy több újabb névvel is bővítjük a meglévő portfóliónkat. A rendszeres befektetések hívei vagyunk, így szabályos időközönként leülünk és átbeszéljük, hogy mit gondolunk a portfólióban lévő cégekről, és arról, hogy mit lehet érdemes bevonni még.

Tekintve, hogy több nyersanyag jellegű kitettséggel is rendelkezünk, különösen olajvállalatokkal, úgy gondoltuk, hogy már csak egy újabb céget vennénk fel erről a területről, és két név között vacilláltunk.

Freeport-McMoran

A Freeport-McMoran a világ egyik legnagyobb rézbánya cége, de a réz mellett arany-, és molibdén-kitermeléssel is foglalkoznak. A vállalatot 1987-ben alapították az Egyesült Államokbeli Arizonában, és mintegy 27 500 alkalmazottja van.

A réz számos helyen felhasználható az elektromos autóktól a villamosenergia-termelésig (pl. napenergia, szélenergia), de a gazdaság más területein is. Nem véletlen, hogy a nyersanyag a Doktor Réz becenevet kapta, mivel általában a keresletének a növekedése a javuló gazdasági környezet egyik jele.

A Goldman Sachs tavaly decemberi előrejelzése szerint a réz árfolyama 2022 elején új történelmi csúcsra emelkedhet.

Abban az esetben tehát, ha valóban megfelelő ütemben zajlik az oltóanyagok leszállítása, és a vakcinálás, és meredeken emelkedik a gazdasági aktivitás, az pozitív hatással lehet a réz árfolyamára. Emellett egy tágabb értelemben vett strukturális átalakulás is zajlik, az úgynevezett energiaátmenet, aminek részeként egyre szélesebb körben használnak majd elektromos autókat, nap- és szélenergiát, ennek pedig megfelelő kormányzati támogatása is van Európában és az Egyesült Államokban is. És ki járna jól ezekkel a lépésekkel, ha nem a világ egyik legnagyobb rézbányász cége?

Látható, hogy az árbevételek és az adózott eredmény már idén is igen szépen alakulhat, és ez hasonló lehet jövőre is.

Az elemzők várakozása szintén meglehetősen pozitív a vállalattal kapcsolatban, 14-en vételre, 6-an tartásra ajánlják a papírokat, eladásra pedig senki sem.

Az átlagos célár 30,9 dollár, ami 10 százalékos felértékelődési potenciált jelent a február 1-jei záróárfolyamhoz képest.

A vállalat árfolyam / nyereség szorzója pedig nem kifejezetten magas, a 2021-es előretekintő értéke 13,2-szeres, míg a várható sajáttőkearányos-nyereség elérheti a 23,7 százalékot is idén.

Jó sztori, relatíve alacsony árazás, optimista elemzők és jó kilátások…nem tűnik rossz választásnak.

Cameco

Ezzel szemben állt a listánkon a kanadai Cameco, amely a világ egyik legnagyobb uránbányásza. A világon számos atomerőmű támaszkodik a vállalat által előállított nukleáris üzemanyagra.

A Nukleáris Világszövetség (WNA) adatai alapján a Cameco adta tavaly a világ urántermelésének a 9 százalékát, nála csak a francia Orano és a kazah Kazatomprom termelt többet.

Ez elsőre talán furcsa választásnak tűnhet, hiszen a fukusimai atomkatasztrófa miatt nagyon sok nemzet kifejezetten kerüli az atomenergia felhasználást, mint például Németország, amely igyekszik megszabadulni tőlük. A nem lebecsülendő veszélyek ellenére azonban a nukleáris energia nem szennyezi a környezetet, bár az uránbányászat azért energiaigényes.

A Nemzetközi Energia Ügynökség becslései alapján az atomenergia adta a világ villamosenergia-termelésének a 10 százalékát 2018-ban (a fejlett országokban 18 százalékát).

Hiába emelkedik tehát a nap- és a szélenergia szerepe rohamtempóban, az energiaátmenetben jelentős szerep juthat az atomenergiának is, már csak azért is, mert a megújulókkal ellentétben stabilabb energiaellátást biztosít. Az ötlet tehát alapvetően az a Cameco esetében, hogy a világnak legalább középtávon még szükséges lehet az atomenergiára, így az uránra is. Egy másik említésre méltó dolog, hogy új fejlettebb technológiák is készülnek, mint amilyen a Natrium nevű rendszer, amelyet a Bill Gates által alapított TerraPower és a GE Hitachi Nuclear közösen fejlesztett ki. Ez olcsóbbá és rugalmasabbá tehetné a jelenlegi termelést.

Ettől függetlenül rövid távon, a jelenlegi feltételek mellett sem az árbevétel, sem az eredmény nem tűnik szépnek, ellenben hangsúlyozandó, hogy adott esetben ez alaposan változhat, de erről még egy kicsit később.

Az elemzők itt is inkább optimisták, a vállalat részvényeit 6-an ajánlják vételre, 4-en tartásra, míg egy eladási javaslat is van.

A célár 18,5 kanadai dollár, ami a jelenlegi szintek környékén van.

Az árfolyam / nyereség nem értelmezhető, hiszen a cameco várhatóan még idén is veszteséges lesz, így profitot csak 2022-ben termelhet, de akkor sem sokat.

A sztori kiváló, az elemzők is inkább optimisták, ugyanakkor a pénzügyi mutatók tekintetében nem szép a kép. A Cameco és az urán tehát ránézésre egyértelműen inkább a jövő egyik sztorija lehet majd, de vannak még kérdőjelek körülötte.

Mérlegelnek a befektetők és…rosszul választanak

Nos, némi tanakodás után úgy gondoltuk kedves ismerősömmel, hogy a Freeport-McMoran egyelőre jobb választásnak tűnik, a sztori itt is jó, az elemzők optimisták, sokkal biztonságosabbnak tűnik arra fogadni, hogy kilábal a világgazdaság, mint arra, hogy eljön az atomenergia reneszánsza, így boldogan adtuk a megbízást a bróker felé.

Aztán már másnap jött a Bank of America a friss elemzésével és felborította az asztalt. Az elemzőház szerint ugyanis az Egyesült Államokban a meglévő atomerőművek bezárásának az elhalasztása esetében 26 millió fonttal emelkedhet az urán iránti igény a következő években, és emellett még 2023-ban az atomerőműveknek a lejáró kínálati szerződéseiket is meg kell hosszabbítaniuk, ami áremelkedést eredményezhet. Az Egyesült Államokban azt is fontolgatják, hogy meghosszabbítják esetleg a reaktorok liszenszét 100 évre, ebben az esetben az erőművek még legalább 2069-ig is működhetnének.

Forrás: Bank of America

Az elemzés megjelenését követően a Cameco részvényárfolyama közel 20 százalékot emelkedett hétfőn, holott hatalmas dolgokat nem mondott az elemzőház, viszont újra felmelegítette a sztorit. Magyarán, ahogyan említettük fentebb, amennyiben valóban szükség lesz még atomenergiára, akkor a jelenlegi alacsony kínálat mellett alaposan megemelkedhet az urán árfolyama, ami a Cameconak is jót tenne.

Nyilván ez olyan esemény, amit nehezen láthattunk előre, de jól mutatja, hogy sokszor az elsőre jobbnak tűnő választás sem jelent garanciát. Természetesen hosszabb távon érdemes nézni a befektetések eredményeit, így simán lehet, hogy 2021 végén már boldogok leszünk a Freeport-McMoran választásával. A példánk azonban jól rávilágít arra, hogy a tőzsdén a szerencse is fontos faktor, de nem az egyetlen. De nem panaszkodom tovább, mert a rézbánya-cégünk részvényárfolyama 5 százalékot emelkedett aznap szintén.

Abban biztos vagyok, hogy nem én vagyok az első, akivel ez előfordult, de lelkesedésem töretlen a befektetések iránt.

