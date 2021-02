Jön az új vírusvariánsok elleni vakcina, jelentette be az AstraZeneca

Hamarosan, várhatóan még az idén elkészül a koronavírus elleni oltóanyag új generációja, amely az újonnan felbukkanó vírusvariánsok ellen használható - mondták szerdai londoni sajtótájékoztatójukon az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem vezető szakértői.

Az online fórumként megtartott tájékoztatón elhangzott az is, hogy a gyógyszeripari csoport és az angliai egyetem közös fejlesztésű vakcinája az előzetes vizsgálati eredmények alapján teljes védelmet nyújt a kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedések kialakulása, illetve a halálozás kockázata ellen. A tájékoztatón megerősítették, hogy az Oxford/AstraZeneca-vakcina 67 százalékig terjedő hatékonysággal képes megelőzni a koronavírus-fertőzés továbbadását is, vagyis komoly mértékben tudja lassítani a járvány terjedését.

Arra a kérdésre, hogy az új vírusvariánsok ellen kidolgozott oltóanyag-változatra mikor lehet számítani, Mene Pangalos, az AstraZeneca kutatási alelnöke azt mondta: a vállalat célja az, hogy a következő tél előtt, már idén ősszel rendelkezésre álljon ez az új generációs oltóanyag.

Andrew Pollard, az Oxfordi Egyetem oltóanyag-fejlesztő csoportjának igazgatója a sajtótájékoztatón kijelentette: a vakcinát kifejlesztő stáb nagyon bizakodó azzal kapcsolatban, hogy a nemrégiben Angliában azonosított - tudományos megjelölése szerint B.1.1.7. - új koronavírus-változattal szemben a mostani oltóanyag is hatásos lesz. Pollard professzor elmondta, hogy az egyetem és az AstraZeneca szakértői folyamatosan dolgoznak az erről szóló adatok összegyűjtésén, és tapasztalataikat várhatóan már a közeljövőben közzéteszik. Hozzátette: fontos annak felismerése, hogy a vírus a továbbiakban is módosulni fog, részben éppen a világ lakosságában fokozatosan kialakuló immunitásra reagálva. Andrew Pollard professzor is megerősítette, hogy a stáb máris készül a vakcina módosítására. Hangsúlyozta, hogy ez viszonylag gyors folyamat, és az eredeti vakcina tavalyi kifejlesztése utáni klinikai próbáknál jóval kisebb kiterjedésű tesztelésre lesz szükség a módosított oltóanyag alkalmazása előtt.

Az új vírusvariánsokkal szembeni módosított, hatékonyabb vakcina tervezése "nagyon-nagyon gyorsan" végbemehet, mivel gyakorlatilag csak a tüskefehérjéhez kapcsolódó genetikai változtatásokat kell elvégezni. Ezután indulhat a gyártás, majd egy kis kiterjedésű hatásvizsgálati munka, vagyis a teljes folyamat nagyon rövid időt vesz igénybe, és őszre mindenképpen alkalmazásra készen állhat az új oltóanyag - mondta az Oxfordi Egyetem vezető szakértője.

Matt Hancock brit egészségügyi miniszter nem sokkal a sajtótájékoztató után, a Twitteren közzétett bejegyzésében közölte, hogy Nagy-Britanniában meghaladta a tízmilliót a koronavírus ellen beadott oltások első dózisának száma.

A brit kormány hét gyártótól 407 millió dózis vakcinát rendelt, ebből 100 millió adagot az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca közös fejlesztésű oltóanyagából kötött le. A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) eddig a Pfizer és a BioNTech, az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca, valamint a Moderna vakcináinak nagy-britanniai forgalmazását engedélyezte.

A december 8-án kezdődött nagy-britanniai oltási kampány jelenleg az első két oltóanyaggal folyik, az amerikai Moderna vállalat vakcinája várhatóan tavasszal érkezik.

Címlapkép: Sazzad Hossain/SOPA Images/LightRocket via Getty Images