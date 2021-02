Koronavírus vakcinák: ezek lehetnek az oltás utáni mellékhatások, szövődmények

Több koronavírus vakcina van ma már a világon, ami zöld utat kapott és el is indultak az oltási programok számos országban. Ahogy minden vakcinának, a már engedélyezett koronavírus vakcináknak is lehetnek mellékhatásaik, de a nagymintás klinikai tesztek alapján a mellékhatások többnyire enyhék vagy mérsékeltek, ettől még biztonságos vakcináknak számítanak. Sőt, szakértők szerint a koronavírus vakcina mellékhatásai a koronavírus védettség kialakulását jelzik, hiszen azt mutatják, hogy reagál az immunrendszer. A Magyarországon engedélyezett öt koronavírus vakcina közül három (Pfizer/BioNTech vakcina, Moderna vakcina, AstraZeneca vakcina) esetén már rendelkezésre állnak a klinikai tesztek végleges vizsgálati eredményei, az orosz Szputnyik V vakcináról pedig a napokban publikálták az időközi eredményeket, amelyek az esetleges mellékhatásokat és az előfordulásuk gyakoriságát is tartalmazzák. Ezeket mutatjuk most be az alábbi cikkünkben.