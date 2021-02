Megszólalt a guru: Akár 10 százalékos visszaesés is jöhet a tőzsdéken

A Canaccord Genuity stratégája a CNBC-n arról beszélt, hogy a részvénypiacok a januári rossz teljesítmény, majd a február eleji felpattanás után jó eséllyel egy kisebb-nagyobb korrekciót élhetnek majd át a közeljövőben. Mindezek ellenére a guru optimista marad, szerinte többek között a globális szinten tapasztalt alacsony kamatkörnyezetnek köszönhetően továbbra is érdemes a tőzsdékre koncentrálni, az esetleges visszaesést pedig újabb vásárlásra kell felhasználni – azt is elárulta a guru, hogy szerinte milyen vállalatok papírjaira érdemes koncentrálni a korrekciónál.

Jelenleg úgy tűnik, hogy alábbhagyott a reddites befektetői őrület az agyonshortolt papírok körében és többek között ennek is köszönhetően remekül indították a februárt a vezető amerikai részvényindexek, a kimondottan kedvezőtlen január végi teljesítményt sikerült közel teljesen ledolgozniuk a vezető börzéknek, a legmarkánsabb felpattanást talán a tech-túlsúlyos Nasdaqnál láthattunk, az index csak februárban 4,1 százalékkal került eddig feljebb.

Mindezek ellenére az alapvetően optimizmusáról ismert Tony Dwyer, a Canaccord Genuity stratégája szerint egy 5, de

akár még 10 százalékos esés is jöhet most a piacokon

- a guru elmondása szerint egyébként a tőzsdei emelkedés lassulása már novemberben elkezdődött. Így fogalmazott a CNBC műsorában Dwyer:

A szeptemberi korrekció és az október végi visszaesés voltak azok az alkalmak, amikor érdemes volt agresszívnak lenni a tőzsdén és a gazdaságok kilábalására fogadni… a legtöbben csak december végén és januárban kezdték el igazán beárazni ezt.

Dwyer összességében továbbra is optimista a piacok helyzetét tekintve, szerinte most az lehet a legkomolyabb hiba, ha az emberek túlzottan is az esetleges visszaesésre fókuszálnak. Kisebb korrekcióra persze lehet számítani a guru szerint is, de több pozitívumot is felsorolt, amik inkább bizakodásra adhatnak okot: a globális szinten tapasztalható rekord-alacsony kamatkörnyezetet és az országok monetáris és fiskális intézkedéseit emelte ki Dwyer.

Mindenesetre ha jönnek a nehezebb napok és megérkezik a sokak által várt és árazott korrekció, akkor a guru szerint a megnövekedett likviditásból és a globális felépülésből leginkább profitáló cégek részvényeire lehet érdemes fókuszálni, ennek értelmében többek között a fejlődő országok piacait, a kis kapitalizációjú cégeket és a ciklikus szektorok vállalatait lehet érdemes figyelni. Hozzátette:

A rossz időkben érdemes kitettséget szerezni… még jócskán a gazdasági kilábalás elején járunk!

Címlapkép: Christopher Goodney/Bloomberg via Getty Images