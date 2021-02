Elég volt egy mém Elon Musktól, hogy tőzsdei felfordulást okozzon

Ismét elszállt az eredetileg viccnek szánt kriptodeviza, a Dogecoin jegyzése: a percek alatt 60 százalékot ralizó árfolyam Elon Musk újabb tweetelésének köszönhető, úgy tűnik, hamar visszatért a kedden bejelentett pihenőről a világ leggazgadabb embere.

Kedden még úgy fogalmazott a világ leggazdagabb embere, hogy egy időre felhagy a twitterezéssel - nem is csoda, hiszen kimondottan aktív volt előtte a közösségi oldalon, többek között mindössze egy szóval (Gamestonk!!) sikerült körülbelül 3 milliárd dollárt hoznia a reddites befektetők által felpumpált GameStop tálcájára, de a bitcoin árfolyamát is megugrasztotta, miután a biojában egyedül a # bitcoin kifejezést szerkesztette még múlt pénteken, illetve olaj volt a tűzre az eredetileg viccnek szánt kriptodeviza, a Dogecoin iránt fellángoló újabb őrület során kitett bejegyzése is.

Off Twitter for a while — Elon (Musk) February 2, 2021

Nos úgy tűnik, eddig tartott a "kényszerpihenő", ma ugyanis eleinte a SpaceX-el kapcsolatos eseményekről posztolt a cégvezér, majd átnyargalt a népszerűbb témák felé is, és újabb posztjainak köszönhetően

ismét felrobbantotta a Dogecoin árfolyamát.



Több rövid posztot is közzétett a guru, a leginkább magáért beszélő mém talán a következő:

Jelenleg "mindössze" 40 százalékos a plusz a kriptodeviza árfolyamában, a poszt megjelenése utáni percekben azonban 60 százalékos kilövésről is beszélhettünk.

Címlapkép: Yuriko Nakao/Getty Images