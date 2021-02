Pluszban zártak az amerikai indexek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A vezető amerikai részvényindexek emelkedtek a piacnyitást követően, így új csúcsokat próbál dönteni az S&P 500 és a Nasdaq is, de a Dow Jones is feljebb került. Mindezt annak ellenére, hogy a munkaerőpiaci adatok kissé csalódást okoztak, de ugyanakkor haladnak az új pénzügyi mentőcsomag elfogadásával is a törvényhozók, ami pozitívum. Európában szintén többnyire emelkedés látható a tőzsdéken, ez részben annak köszönhető, hogy erős számokat mutatnak a bankok friss gyorsjelentései, a várakozások felett teljesített a BNP Paribas és a Raiffeisen is. Az olaj ára tavaly év eleje óta nem volt ilyen magasan, már közel 60 dollár hordónként a Brent. Mindhárom amerikai tőzsdeindex pluszban zárta a napot.