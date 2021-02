Elon Musktól elég volt egy mondat, és újra felfordulás jött a tőzsdén

Elon Musk a hétvégén írt ki egy szavazást Twitteren, ahol azt kérdezte meg követőitől, hogy mi lehet a jövő valutája a Földön? A két lehetséges válasz, amit megadott:

A kérdésre több mint 2,4 millió szavazat érkezett, ahol a válaszadók 71,3 százaléka a Dogecoint szeretné a holdon látni, vagyis ez legyen a jövő valutája.

The future currency of Earth

Látható, hogy a Dogecoin árfolyama még aznap emelkedett egy jó 35 százalékot mielőtt egy kissé korrigált volna, ma pedig vélhetően további profitrealizálás történik, és mínusz 10 százalékban van a viccnek szánt kriptopénz. Ettől függetlenül év eleje óta a Dogecoin már 1400 százalékkal került feljebb, amivel az egyik legjobb "befektetés" volt.

Ezzel a Dogecoin piaci kapitalizációja már több mint 9 milliárd dollár és a Coinmarketcap adatai szerint a 10. legértékesebb kriptopénz, a forgalma pedig a negyedik legnagyobb a bitcoin, a tether és az ethereum után.

A Tesla vezetője előszeretettel trollkodik a Dogecoinnal kapcsolatban, amit többnyire Twitteren posztol ki, ilyen az alábbi is, amit egy nappal a szavazás után osztott meg.

So … it’s finally come to this … pic.twitter.com/Gf0Rg2QOaF