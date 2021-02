Versenytársát vásárolja fel a világ egyik legnagyobb autóipari chipgyártója

A világ második legnagyobb autóipari chipgyártója, a japán Renesas Electronics felvásárolja a frankfurti tőzsdén jegyzett brit-német Dialog Semiconductor céget, amely egyebek között az Apple egyik beszállítója.

A japán cég 4,9 milliárd eurót (5,9 milliárd dollár) fizet, részvényenként 67,50 eurót ad, ami 20 százalékkal meghaladja a Dialog pénteki záróárfolyamát. A Renesas részben banki finanszírozással, illetve 2,6 milliárd dollárnyi értékű saját új részvény kibocsátásával teremti elő a vételárat.

A két cég igazgatótanácsa már rábólintott az ügyletre, amit várhatóan 2021 végéig zárnak le.

A Dialogra mások is szemet vetettek, így például az STMicroelectronics.

A Renesas részvényára hétfőn 3,6 százalékkal csökkent a tokiói tőzsdén, a Dialog árfolyama ugyanakkor 17,5 százalékos drágulással, 65,40 euróra emelkedett a frankfurti tőzsdén.

A Renesas részesedése mintegy 30 százalék az autóipari felhasználású áramkörök globális piacán. A japán vállalat 2018-ban 6,7 milliárd dollárért megvásárolta az Integrated Device Technology céget, egy évvel korábban, 2017-ben pedig 3,2 milliárd dollárért az ugyancsak amerikai Intersil chipgyártót.

Ahogy arról korábban is írtunk, az elmúlt időszakban az látszott, hogy sorra állítják le üzemeiket világszerte az autógyártók a most már globálissá váló chiphiány miatt, és a beszállítói szűk keresztmetszet már a magyarországi autógyártást elérte. A chiphiány a koronavírus-járvány egyik továbbgyűrűző hatása, az autóipari kereslet összeesése, majd vártnál gyorsabb visszapattanása felkészületlenül érte a beszállítókat. A chipgyártók igyekeznek felpörgetni beruházásaikat, de még így sem tudják egyhamar kielégíteni az autóipar igényeit, főként úgy, hogy más iparágakban, például a szórakoztatóelektronikai termékeket gyártó cégeknél is nagy az éhség a chipek iránt, így akár az egész idei első félévet végig kísérheti a jelenség.

