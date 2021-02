Először rakétákat, most kriptodevizákat küld a csillagok közé Elon Musk

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Tegnap új történelmi csúcsra emelkedett a bitcoin árfolyama, miután a Tesla bejelentette, hogy 1,5 milliárd dollárért vásárolt a kriptopénzből és a közeljövőben el fogja fogadni, mint fizetőeszközt a termékeiért, tehát akár már bitcoinból is fogunk tudni elektromos autót venni, ami komoly legitimációt jelent a kriptopénz számára, hiszen ilyen szintű lépést a mainstream elfogadással kapcsolatban talán utoljára a PayPaltól láttunk, amely tavaly októberben jelentette be, hogy a felhasználóinak megengedi a bitcoin adásvételét is. Azt is jelezték, hogy az idei évtől már akár vásárlásra is felhasználhatják majd a számlatulajdonosok (átválthatják hagyományos devizára, a PayPal pedig továbbadja a bitcoint egy külső félnek) a kriptót. A hír súlyának megfelelően felrobbant tegnap a bitcoin árfolyama, és több mint 20 százalékot ralizott, az emelkedés pedig ma még tovább folytatódott, így továbbra is úgy tűnik, hogy a bitcoin az elmúlt egy év egyik, ha nem legjobb befektetése.