Már kevesebb, mint egy bitcoinért is lehet Teslát kapni

48 ezer dollárig száguldott a bitcoin árfolyama, miután kiderült, hogy a Tesla 1,5 milliárd dollár értékben vásárolt a kriptodevizából, ráadásul az amerikai vállalat hamarosan fizetőeszközként is elfogadja a bitcoint, így akár a Tesla autóit is meg lehet majd venni bitcoinnal fizetve. A legolcsóbb Tesla-modell megvásárlásához egyet bitcoinra sincs szükség.

Több mint egy évtizedes legendás történet az, amikor Laszlo Hanyecz pizzát rendelt, ami önmagában még nem lenne nagy sztori, csakhogy az amerikai férfi bitcoinnal fizetett a Papa Jonh’s-tól rendelt ételért, és mivel a két pizza 30 dollárba került, a bitcoin pedig akkor még csak 0,003 dollárt ért, ezért 10 ezer dollárt fizetett Hanyecz a két pizzáért.

Ha Hanyecz nem költi el pizzára a bitcoinjait, hanem mostanáig megtartja, akkor egészen csinos vagyona lenne kriptodevizában, a 10 ezer bitcoin ugyanis a mostani árfolyamon 480 millió dollárt, vagyis közel 143 milliárd forintot érne.

De nem csak pizzában, hanem Teslában is számolhatjuk a bitcoin értékét, tegnap hasított ugyanis végig a világsajtón az újabb nagy bitcoinos sztori, a Tesla ugyanis egy felügyeleti jelentésben közzétette, hogy 1,5 milliárd dollárért vásárolt bitcoint, ráadásul hamarosan hivatalos fizetőeszközként is elfogadja a kriptodevizát, vagyis akár a cég autóit is meg lehet majd vásárolni bitcoinnal.

A hír alaposan megtolta a bitcoin árfolyamát, a tegnap nap eleji 38 ezer dollárról mostanára 48 ezer dollárig száguldott a kriptodeviza árfolyama.

Egy bitcoin most már jóval drágább, mint amennyiért Teslát lehet venni, a belépő szintű Model 3, a Standard Range Plus az amerikai piacon kedvezmények nélkül 38 ezer dollárba kerül, vagyis csupán 0,8 bicoint kell érte adni, de kevesebb, mint egy bitcoinból még a Long Range verzió is kijön.

Fotó: Tesla

Laszlo Hanyecz pedig akár 12500 Teslát is vehetne annyi bitcoinból, amiből egy évtizede 2 pizzát vásárolt.

Címlapkép: Sjoerd van der Wal/Getty Images