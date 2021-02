Terjed a reddites őrület, itt a közösségi kereskedők legújabb célpontja

Úgy tűnik, hogy az elmúlt hetekben világszerte ismertté vált wallstreetbets fórum másokat is megihletett, és néhány malajziai kisbefektető hasonló mintára megpróbálta feltornászni egy helyi, orvosi kesztyűket gyártó vállalat részvényárfolyamát. A kezdeti sikerek ellenére azonban úgy tűnik, hogy az eladói nyomás végül egyelőre felülkerekedett.

A Top Glove nevű orvosi kesztyűket gyártó cég több szempontból is hasonlít az elmúlt hetek sztárjára, a GameStopra, ugyanis a malajziai vállalat részvényeiben is hatalmas shortállomány alakult ki, és ennek a cégnek a részvényeire is rávetették magukat a kisbefektetők. A Redditen aktív kisbefektetők megszervezték a Bursabets nevű fórumot, hogy megvédjék a helyi részvényeket, a közösség már közel 13 ezer tagot számlál, holott csak január végén hozták létre.

A kezdeti sikerek után azonban úgy tűnik, hogy az eladói nyomás érvényesült végül a Top Glove esetében is, és az árfolyam visszaesett a korábbi szintek környékére.

Ennek oka elsősorban az, hogy:

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos esetszámok növekedés lassul világszerte, és az oltóanyagok is érkeznek folyamatosan, így az orvosi kesztyűk kereslete is várhatóan csökkenni fog.

Az eredeti ihletet adó wallstreetbets fórum által meglendített GameStop részvények maguk is jelentősen visszaestek az elmúlt napokban.

Malajziában alapvetően limitált a lehetséges short pozíciók száma, így ott nem is épült ki akkora állomány, mint a GameStop esetében, így egy nagyobb short squeeze esélyei is alacsonyabbak.

(Bloomberg)

Címlapkép: Salvatore Laporta/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images