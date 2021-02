Egymás után kényszeríti térdre a globális chiphiány a világ nagyvállalatait

Az elmúlt időszakban többször is írtunk arról, hogy a globális félvezető-hiány térdre kényszerítette a világ legnagyobb autógyártóit , az iparág több fontos szereplője is arról számolt be, hogy a chipek hiánya miatt időszakosan le kellett állítania a gyártást, a világ egyik legnagyobb autógyártója, a Volkswagen az idei első negyedévben közel 100 ezer autóval kevesebbet fog tudni legyártani a hiány miatt. Bár továbbra is úgy tűnik, hogy leginkább az autóipar sínyli meg a chiphiányt, de a probléma már a fogyasztói elektronikai cikkek, okostelefonok vagy a játékkonzolok gyártóit is elérte. A félvezetőgyártók igyekeznek átstrukturálni a termelésüket, újabb kapacitásokat kiépíteni, de gyors és egyszerű megoldás egyelőre nem látszik.

Globális chiphiány a világban

Az autóipari vállalatok és az elektronikai cikkek gyártói tavaly, a pandémia első szakaszában drasztikusan visszavágták a megrendeléseiket, most viszont nagyon is szeretnének ismét nagy mennyiségben vásárolni a chipekből, csakhogy a chipgyártók kapacitásai már a végletekig ki vannak feszítve, hogy kiszolgálják többek között az olyan fogyasztói elektronikai cégeket, mint az Apple.

A chipgyártók azért is favorizálják a fogyasztói, szórakoztató elektronikai eszközök gyártóit, mert nagy volumenű megrendeléseket biztosítanak számukra, jó példa erre, hogy

az okostelefonok piacán éves szinten több mint egymilliárd új eszközbe kerülnek félvezetők, míg az autóipar éves szinten valamivel több, mint 90 millió autót állít elő.

Már nem csak az autóipar érintett

Múlt héten a Qualcomm vezetője - világ legnagyobb mobil chipgyártója -, Cristiano Amon, arról beszélt, hogy a chiphiány már mindenkit érint, ami arra vezethető vissza, hogy az ipar csak egy maréknyi ázsiai szereplőre támaszkodik.

Nem Amon volt az első iparági vezető, aki megkongatta a vészharangot a chiphiány kapcsán. Egyelőre úgy néz ki, hogy az autóipari szereplők körül szorul a leginkább a hurok, hiszen már az amerikai és a német kormánytól is segítséget kértek, de szerdán a francia kormány is és a helyi iparági képviselők is válságülést tartanak. Ebben a hónapban a General Motors számolt be róla, hogy három gyárát ideiglenesen leállítja, de a Ford is közölte, hogy rövidtávon 20 százalékkal csökkenhet a kibocsátás.

Viszont mostanra egyre több olyan iparág van, amely a chiphiány áldozatául esik, hiszen részben a koronavírus-járvány miatt, részben pedig az új generációs 5G-s okostelefonok elterjedése – mint az iPhone 12 – miatt lényegében teljesen a végletekig vannak feszítve a gyártókapacitások. Ha csak az autógyártókat nézzük, ebben a szektorban

a várakozások szerint 61 milliárd dolláros árbevétel kiesést okozhat a chiphiány.

Emellett látszik az is, hogy annak ellenére, hogy a fogyasztói elektronikai termékeket gyártó cégek foglalták le a chipgyártók kapacitásait, még nálunk is megmutatkozik a hiány. Az Apple, a Qualcomm egyik legnagyobb ügyfele arról számolt be, hogy néhány új, csúcskategóriás iPhone értékesítését az alkatrészek hiánya akadályozta.

Az európai NXP Semiconductor, és az Infineon – amely cégek a beszállítói lánc tetejéhez közel helyezkednek el, így megfelelő rálátásuk van a globális félvezetőipari helyzetre – arról számolt be, hogy a chiphiány már nem csak az autóiparra korlátozódik. Emellett a Sony múlt szerdán közölte, hogy a jelenlegi helyzet miatt 2021-ben nem biztos, hogy képes lesz teljes mértékben kielégíteni az új játékkonzolja iránti keresletet.

A Strategy Analytics elemzője szerint a pandémia, a közösségi távoltartás a gyárakban, valamint a verseny a tabletekkel, laptopokkal, és az elektromos autókkal mind nehezítik a helyzetet az okostelefon-alkatrészek számára. A szakember szerint az olyan kulcsfontosságú okostelefon-alkatrészek, mint

a kijelzők és chipsetek ára közel 15 százalékkal emelkedett az elmúlt 3-6 hónapban.

A chiphiány kereszttüzében: Tajvan

Miközben Peking arra törekszik, hogy rávegye a világ országait az általa kínai tartománynak tekintett Tajvannal való kapcsolatok minimalizálására,

a szigetország hirtelen kiemelten fontos lett a világ vezető gazdaságai számára.

Az USA, Japán és Németország ugyanis mostanában körbeudvarolta a tajpeji kormányzatot annak érdekében, hogy az járjon közbe az ország chipgyártóinál az autóiparban használt félvezetők gyártásának felpörgetésében. A világ legnagyobb chip-bérgyártó cégét adó Tajvan ugyanis vezető szerepet tölt be a félvezetők globális értékláncában, ami a kínai-amerikai rivalizálás terén is felértékeli a szigetország jelentőségét.

A világ legnagyobb chip-bérgyártója, a tajvani Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) bejelentése szerint a cég növelni fogja gyártókapacitását az autóiparban használatos chipek előállítása terén, hogy enyhítse az autóiparban utóbbi időszakban kialakult chiphiányt, ami világszerte, így Magyarországon is a termelés csökkentésére, leállítására késztette az autógyártókat.

A TSMC közleménye azután jelent meg, hogy a tajvani gazdasági miniszter egyeztetett az ország négy legnagyobb chipgyártójának vezetőivel az autóipari chipgyártás felpörgetésének lehetőségéről. A tárcavezető azután ült össze a cégvezetőkkel, hogy a napokban a német gazdasági miniszter arra kérte a tajvani kormányt, járjon közbe a gyártóknál a chiphiány orvoslása érdekében. Nemrégiben ugyanezzel a kéréssel fordult a japán kormányzat is Tajvan felé, tavaly az Egyesült Államok, illetve az EU részéről is kapott ilyen megkeresést a tajpeji kormány.

Tajvan ugyanis kiemelt szerepet játszik a chipgyártásban, az Economist által idézett adatok szerint globális szinten az iparág mintegy ötödét fedi le, illetve a fejlett chipek terén ez becslések szerint az 50 százalékot is elérheti.

A chipek bérgyártásának piacán több mint 55 százalékos súllyal bíró globális piacvezető TSMC árbevétele tavaly 25 százalékos növekedéssel 48 milliárd dollárra emelkedett.

A TSMC mellett a Samsung Electronics a legjelentősebb chip-bérgyártó a piacon, és lényegében ez a két cég képes a legfejlettebb chipeket legyártani az olyan cégek számára, mint például a Qualcomm, amely kiszervezi a gyártást. Ami viszont nagy probléma, hogy ezeknek a cégeknek a kapacitásait évekre előre meg kell tervezni, a beruházási költségek pedig dollármiliárdokban mérhetők.

A TSMC január közepén jelentette be, hogy egy 28 milliárd dolláros kapacitásbővítő beruházást hajt végre, ami brutális összeg, ebből is látszik, hogy

A CHIPEK IRÁNTI KERESLET KIELÉGÍTÉSÉBEN ALAPOSAN LEMARADTAK A GYÁRTÓK.

Betáraztak a cégek

A globális chiphiányban az is szerepet játszik, hogy a chipek megrendelői, köztük például a Huawei is tavaly nyáron elkezdte nagy mennyiségben felhalmozni a készülékeihez szükséges alkatrészeket annak érdekében, hogy biztosítani tudja a túlélését a céget érintő amerikai szankciókat követően. A Huawei példáját pedig számos másik kínai cég is követte, nem véletlen, hogy Kína tavaly 380 milliárd dollár értékben importált chipeket, ami messze meghaladta más régiók importját és közel a kínai összimport ötödét tette ki.

A TSMC vezetői a két legutóbbi, negyedéves jelentés utáni befektetői tájékoztatón azt mondták, hogy a vevőik a szokásosnál nagyobb készletet halmoztak fel, hogy védjék magukat a bizonytalansággal szemben, és ez a folyamat már jó ideje tart.

Mi a helyzet most?

A globális chiphiány továbbra is az autógyártókat érinti leginkább, ezek a cégek vannak leginkább a reflektorfényben, viszont a kisebb volumenben vásárlókat is negatívan érinti a helyzet, mint a gaming konzolokat gyártó Nintendót, Sonyt, vagy a Microsoftot.

Ezek a cégek már közel egy éve nem képesek kielégíteni az Switch, PlayStation, és Xbox iránti keresletet.

A gaming hardwarek gyártói arra készülnek, hogy 2021-ben előbb fog rosszra fordulni a helyzet, mint, hogy javulna, és potenciálisan az ünnepi szezont is érintheti majd, amely jellemzően a legforgalmasabb időszak.

Pénteken a Minebea Mitsumi - a közlekedési és elektronikai ipar kulcsfontosságú beszállítója – arról számolt be, hogy a chiphiány még több ágazatot, köztük a repülést is sújthatja.

A kereslet mindenütt a vártnál gyorsabb ütemben növekszik. A légitársaságok szerte a világon régi repülőgépeket selejteznek le a mérlegük javítása érdekében. Az emberek utazási vágya pedig fel fog robbanni a világjárvány után

- mondta Yoshihisa Kainuma vezérigazgató.

Az autóipari szereplők közül legutoljára a General Motors jelentette be, hogy a chiphiány áldozatául esett. A cég múlt heti közleménye szerint dolgoznak azon, hogy csökkentsék a chiphiány GM-re gyakorolt hatását, de határozottan kijelentették, hogy a 2021-es gyártásra lesz hatása a chiphiánynak. A GM három gyárát állította le hétfőtől.

A GM mellett a Nissan szintén múlt hét szerdán jelentette be, hogy a Mississippiben található gyárában felfüggeszti a tehergépkocsik gyártását, kezdetben három napig, majd ez kitolhatják.

Azt egyelőre senki sem tudja, hogy mikor fogja a gyártás utolérni a keresletet, de az iparági szereplők nem számítanak gyors vagy egyszerű megoldásra.

Címlapkép: Getty Images