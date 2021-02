Végre érkezik a tőzsdére az egyik legjobban várt Tesla-rivális

Az Amazont és a Fordot is maga mögött tudható elektromos autós startup, a Rivian végre tőzsdére léphet, Bloomberg értesülései szerint akár már szeptemberben, és a bevezetést követően a cég piaci értéke meghaladhatja az 50 milliárd dollárt is.

Persze ezek most csak becsélések, a tőzsdére lépés időpontja változhat, illetve a cég potenciális értéke is – közölték a Bloomberg forrásai, akik szerint a tőzsdei bevezetés akár 2022-re is átcsúszhat. Az ügyhöz közel álló források arról is beszámoltak, hogy a Rivian jelenleg bankárokkal tárgyal a tervekről.

A Riviant az egyik legizgalmasabb potenciális Tesla-riválisnak tartják, nem véletlen, hogy 2019-től kezdve 8 milliárd dollárnyi tőkét vont be a cég a befektetőktől, akik arra számítanak, hogy a cég elektromos SUV-ja, és pickupja jól fog teljesíteni az amerikai piacon. Ha valóban 50 milliárd dollár körüli lesz a cég piaci értéke, akkor valószínűleg ez lesz az év egyik legnagyobb tőzsdei bevezetése, és a Tesla 2010-es tőzsdére lépése óta az egyik legizgalmasabb EV-gyártó IPO.

A januári finanszírozási körben egyébként 27,6 milliárd dollárra értékelték céget. Az előbb említett finanszírozási körben 2,65 milliárd dollárt vont be a Rivan a T.Rowe Price Group vezetésével egy csoport befektetőtől. Januárban továbbá voltak személyi változások is a cégen belül, hiszen a JP Morgan korábbi igazgatója, Claire McDonough lett a cég pénzügyi igazgatója.

A termékeket tekintve, a Rivian azt tervezi, hogy idén elkezdi gyártani az elektromos pickupját és az SUV-t. A pickup leszállításai a tervek szerint júniusban kezdődhetnek, míg az SUV esetében augusztusban. Árazásukat tekintve kezdetben 75 000 dollárba (22,1 millió forint) fog kerülni a pickup, míg 77 500 dollárba (22,9 millió forint) az SUV. Minkét járműnek 300 mérföld a hatótávja, ami 480 kilométernek felel meg, tehát ennyit tudnak megtenni egy töltéssel.

2019-ben egyébként az Amazon 100 ezer elektromos kisteherautót rendelt a Riviantól, amelyek gyártása várhatóan az illinoisi üzemben 2021 végén indulhat, míg a teljes megrendelés teljesítése 2024-ig tarthat.

A fent említett járműveket a Rivian kisebb modellekkel akarja követni, amelyekkel Kínát és Európát célozzák meg – közölte a cég vezérigazgatója a Reuterssel novemberben.

Címlapkép: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images