Itt a legegyszerűbb módja, ha a közösségi kereskedési őrületbe akarsz fektetni

A közösségi tőzsdézés aranykorát éljük, ahogy az a GameStop részvénye körüli őrületből is remekül látszik – ebből az újonnan fellángoló trendből most a Wall Street is szeretne pénzt keresni, el is indítják a közösségi média hangulatára építő ETF-et.