3,8 milliárd forint adót fizetett be Magyarországon a Facebook

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Facebook 3,8 milliárd forint reklámadót fizetett be a magyar költségvetésbe - jelentette be Varga Judit igazságügyi miniszter a közösségi oldal felületén. Hozzátette: ez jó előjel, mely arra utal, hogy a közösségi oldal más, helyi szabályokat is be fog tartani.