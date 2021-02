Már a nyaraláson töröd a fejed? Itt vannak Európa legjobb vonatútjai!

Bár most még a legtöbb országba az utazási korlátozások miatt nem vagy csak nehezen lehet eljutni, a vakcinázottság növekedésével lehet bízni abban, hogy nyárra helyreáll valamelyest az élet. Bizonyára sokan szeretnék bepótolni az utóbbi évben elmaradt nyaralásukat, és a jó hír az, hogy erre nem csak repülős utazási lehetőségeket találni.

Aki szerette volna jobban felfedezni Európát és nem riad vissza a kicsivel hosszabb menetidőtől és a szép tájakon átsuhanó vonatoktól, annak érdemes végigpörgetnie a Reuters által összeszedett alábbi listát a legérdekesebbnek ígérkező útvonalakról idén:

Amszterdam – Ausztria

Az OBB-nél már jó ideje elérhető a hálókabin, mint szolgáltatás, ami hosszabb utakon fontos kiegészítés lehet. Az osztrák vasúti szolgáltató újabb útvonalakkal bővítette eddigi szolgáltatását, a Nightjet tavasztól Amszterdamot és Ausztriát kötné össze éjszakai szolgáltatással. Itthonról egyelőre közvetlenül még nem lehet Hollandiába jutni a Nightjettel, a szolgáltatás csak Ausztriából, illetve Németországból induló vonatoknál él.

Forrás: nightjet.com

Mt. Rigi

Idén ünnepli 150. születésnapját a svájci Mount Rigi vasút, amely egyben a legrégebbi hegyi vasúttársaság is. Ennek megünneplésére idén a társaság egy sor eseményt hirdetett meg, köztük egy egyhetes fesztivált is július 28. és augusztus 8. között. Még egy 1873-as gőzmozdonyt is munkába állítanak a Vitznau és Rigi Kulm közötti szakaszra május 21-én, hiszen aznap lesz éppen 150 éve, hogy a társaság első vonata útnak indult.

A Rigit három tó, a luzerni, a zugi és a Lauerz határolja, a vasúthoz eljutni a legkönnyebb Luzernből.

Forrás: rigi.ch

GoldenPass Express

Ha maradunk Svájcnál, a GoldenPass járatai közvetlen összeköttetést biztosítanak Montreux, Gstaad és Interlaken között. Az útvonalak csodás látványt nyújtanak a Genfi-tóra, a Simmental-völgyre, a Thuni-tóra és természetesen az Alpokra. És nemcsak az útvonalért éri meg kipróbálni, hanem magáért a vasúti kocsiért is: a Pininfarina olasz dizájncégnek köszönhetően az új GoldenPass Express kocsik hatalmas ablakokkal vannak ellátva, hogy minél többet lehessen a tájból látni. Sajnos ezek 2022 decemberéig még nem lesznek fogalomba állítva.

Forrás: pininfarina.it

Berlin – Krakkó

Az Eurocity Wavel szolgáltatással kombinálni is lehet már az úticélokat: szünetet lehet tartani például Berlinben, mielőtt Krakkóba érne az ember. Reggeli indulással és 7 órás vonatúttal Krakkóba lehet érni vacsorára, az étkező kocsiban pedig ebédelni is lehet.

Prága – Rijeka

Múlt nyáron a cseh RegioJet indított útnak egy új éjszakai járatot Prága és a horvát tengerparti város, Rijeka között. Várhatóan július és szeptember között idén is újraindul a járat, amely csúcsidőben naponta, más időszakban pedig hetente három alkalommal szállít utasokat. A vonat öt országon, Csehországon, Szlovákián, Magyarországon, Szlovénián és Horvátországon keresztül halad és hét megállója van, köztük Csornán, Ljubljanában és Pozsonyban. Az út meglehetősen jó ár-érték aránnyal bír, halókabinnal egy odaút 30 euróba kerül a két végállomás között.

Forrás: regiojet.com

Lengyelország és a második világháború

A történelmi örökségekre és hagyatékokra specializálódó Railway Touring Company 2021-re egy új utat hirdetett meg: a második világháború Lengyelországban. A történelem szerelmesei 2021 júniusában vehetik igénybe először ezt az utat. A 10 napos utazás során az utazók meglátogatják Varsót, Krakkót és Wroclawot, melynek során olyan híresebb történelmi helyeket fedezhetnek fel, mint a varsói gettó, Oskar Schindler gyára és a Saganban található Stalag Luft fogolytábor. Egy ilyen utat 1395 fontért hirdet a társaság.

Forrás: railwaytouring.net

Berlin – Hamburg – Stockholm

A svéd Snalltaget bejelentette, hogy közvetlen éjszakai járatot indít Berlinből és Hamburgból Stockholmba, március 31-től. A járat először csak hétvégenként indul, de június 5-től már napi szinten vehetik igénybe az utazók.

Forrás: snalltaget.se

Bázel – Locarno

A svájci Südostbahn (SOB) új, rendszeres járatot indított Bázel és Bellinzona között tavaly decemberben. Ezt április 5-től kiterjesztik Locarnóig. Az utat panoráma-útnak hívják, nem hiába, hiszen gyönyörű rálátást biztosít az Alpokra. Az út mintegy 4 és fél órás, de a SOB kényelmes, Stadler Traverso kocsijain lehet ezt megtenni.

Forrás:sob.ch

Címlapkép: Getty Images