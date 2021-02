Mennyibe kerülnek a koronavírus-vakcinák és miért tízszer olyan drága a kínai, mint az AstraZeneca-vakcina?

Részletes összefoglalót tették közzé a neves brit orvosi szaklap, a The Lancet a koronavírus-vakcinákról – szúrta ki Kemenesi Gábor virológus. A koronavírus-járvány nem valószínű, hogy véget ér azelőtt, hogy globálisan, széles körben elérhetőek lesznek a vakcinák, amelyek a nyájimmunitás felé viszik a világot. Számos ország gyógyszerhatóságai engedélyeztek már vakcinákat emberi használatra és várhatóan 2021-ben további koronavírus-vakcinák kapnak engedélyt. Az, hogy vannak engedélyezett vakcinák, önmagukban nem elegendőek a járvány kontrollálásához, de nagy mennyiséget is le kell gyártani belőlük, megfizethető áron és el kell juttatni a világ minden pontjára – emeli ki a The Lancet cikke, amely többek között kitér az egyes vakcinák gyártási terveire, tárolási körülményeire, árára is.

Magyarországon jelenleg 5 olyan vakcina van, amely rendelkezik vagy az Európai Gyógyszerügynökség, vagy az OGYÉI engedélyével. Három vakcinát, a Pfizer/BioNTech-vakcinát, a Moderna-vakcinát és az AstraZeneca-vakcinát az európai hatóság engedélyezte, míg az orosz Szputnyik V vakcinának és a Sinopharm vakcinának a magyar hatóság adott zöld utat. Jelenleg négy vakcinával folyik az oltás a hazai oltópontokon (a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Szputnyik V vakcinákkal). A Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca vakcinájához a közös EU-s beszerzésen keresztül jut Magyarország, míg az orosz és a kínai vakcina milliós tételben történő beszerzéséről külön megállapodásokat kötött a magyar kormány.

Az oltási programok az EU-ban egyelőre a vártnál lassabban haladnak a vakcinagyártási kapacitások szűkössége miatt. Az élen járó koronavírus-vakcina gyártók milliárdos gyártási mennyiségeket terveznek az idei évre, kérdés, hogy ez mennyire lesz tartható, tekintve, hogy 2021 első hónapjaiban a gyártás és a szállítások már-már botrányba fulladó akadozására is volt példa. A jó hír, hogy a napokban több olyan hír is érkezett, miszerint újabb európai gyárakat vonnak be a gyártásba a vezető koronavírus-vakcinagyártók együttműködési megállapodásokkal. Jelen állás szerint a Magyarországon engedéllyel rendelkező vakcinák közül

Az AstraZeneca-vakcinából 3 milliárd dózist

A Pfizer/BionTech-vakcinából 2 milliárd dózist

A Moderna-vakcinából 1 milliárd dózist

A Szputnyik V-vakcinából 1 milliárd dózist

A Sinopharm vakcinájából 1 milliárd dózist

terveznek legyártani a világnak. Mindegyik vakcinából két dózis szükséges az immunitás eléréséhez (a klinikai vizsgálatok legalábbis két adaggal folytak, így a kétdózisos alkalmazás esetén tekinthető bizonyítottnak az adott vakcina százalékban még hatásossága).

Az öt Magyarországon engedélyezett vakcina közül a kínai Sinopharm inaktivált vírust alkalmazó vakcinája a legdrágább. A héten lezajlott Kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, hogy kínai vakcinából egy oltóanyag ára 10 ezer forint felett van. A The Lancet gyűjtése szerint a hagyományos technológiával készült kínai vakcina alapára 62 dollár (több mint 18 ezer forint).

A modernebb technológiákkal készül vektorvakcinák közül az AstraZeneca csimpánz-adenovírust alkalmazó vakcinája a legolcsóbb, alapára dózisonként mindössze 5 dollár (kevesebb mint 1500 forint), míg a humán adenovírusokkal működő orosz Szputnyik V-vakcina ára 6 dollár (1800 forint alatt). Korábban Szijjártó Péter az ATV híradójának korábban elmondta, hogy az orosz Szputnyik vakcinából a két dózis kevesebb, mint 20 dollárba (6000 forint) kerül.

Az úttörő mRNS-technológiával készült vakcinák alapára valamivel magasabb, mint a vektorvakcináké, viszont a kínai inaktivált vírusos vakcinánál olcsóbbak. A Pfizer/BioNTech vakcinája adagonként 14 dollárba (4100 forint), a Moderna vakcinája pedig 31 dollárba (9200 forint) kerül.

A Magyarországon engedélyezett koronavírus-vakcinák a vakcina a technológia alapár/dózis 2021-es globális gyártás tárolási körülmény Pfizer/BioNTech mRNS 14 USD 2 milliárd -70 fok Moderna mRNS 31 USD 1 milliárd -20 fok AstraZeneca vektorvakcina 5 USD 3 milliárd 2-8 fok Szputnyik V vektorvakcina 6 USD 1 milliárd -18 fok Sinopharm inaktivált vírus 62 USD 1 milliárd 2-8 fok Forrás: The Lancet, Portfolio

A fentiek a legalacsonyabb ár, amit az egyes vakcinagyártók elkérnek az egyes országoktól, ez eltérhet országonként. A The Lancet gyűjtésében szereplő vakcinák közül (amelyeknek publikus az ára),

a legdrágábbak a Sinopharm által fejlesztett vakcinák, míg az AstraZeneca oltóanyaga a legolcsóbb, a kínai vakcina ára több mint a 12-szerese a brit vakcináénak.

A vakcinák árát több tényező is meghatározza, többek között az, hogy milyen technológiát alkalmaznak, az ahhoz társuló kutatási-fejlesztési költségek, a fejlesztésre kapott állami támogatások, de akár az is, hogy a vakcina gyártása hogyan illeszkedik be a vállalat profittermelő stratégiájába, illetve politikai nyomás is szerepet játszhat benne az árak alacsonyan tartására például – írja a The Lancet. Egyes vállalatok, mint az AstraZeneca, vagy a Johnson & Johnson, amelyek jelentős állami finanszírozáshoz jutottak a vakcina kifejlesztéséhez, elkötelezték magukat az alacsony árak mellett a járvány időszaka alatt, más kérdés, hogy a pandémia elmúltával milyen árazást fognak alkalmazni a koronavírus-vakcináikra.

Általános a vélekedés, hogy a koronavírus-járvány végét a vakcinák hozhatják el. A rossz hír, hogy adatok és elegendő eltelt idő hiányában nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy meddig védenek a jelenlegi koronavírus-vakcinák és hogy mennyire hatásosak az új mutánsok ellen. Elképzelhető, hogy rendszeres oltásokra kell készülnünk, így az ár korántsem mindegy.

Koronavírus-vakcinák árának összehasonlítása más vakcinákkal (medián árak dózisonként). Forrás: The Lancet

