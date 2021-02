Koronavírus: Romániában kezdődik az oktatásban, élelmezésben, távközlésben dolgozók oltása

MTI Cikk mentése Megosztás

Romániában megkezdték hétfőn a koronavírus elleni oltást az AstraZeneca vakcinájával is, amelyet a 18 és 55 év közötti felnőttek immunizálására használnak. Romániában így gyakorlatilag most kezdődik a társadalom számára kiemelten fontos munkát végző, illetve fokozott fertőzésveszélynek kitett foglalkoztatási csoportok oltása 55 év alatt is.