Koronavírus: terjed a dél-afrikai mutáns Franciaországban, Németország határzárat fontolgat

Újra emelkedni kezdődött a fertőzöttek száma Magyarországon, az új mutáns koronavírusok nem csak a vakcina hatékonysága miatt, de járványügyi szempontból is érdekesek - mondta el Müller Cecília. Holnap érkezik az első adag kínai vakcina Magyarországra, valamint az orosz vakcinából is kapunk a tervek szerint, de az új tételeket még bevizsgálja az NNK, ezután kezdődhet csak meg velük az oltás. Magasabb fokozatba kapcsolt az ország az oltásokkal, egy tömeges oltási héten akár 2 millió embert is be lehetne oltani teljes kapacitással - tette hozzá György István, az oltási munkacsoport vezetője.